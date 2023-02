È già deciso, resta all’Inter anche se Inzaghi va via

Tra i colpi più sottovalutati della scorsa campagna acquisti estiva dell’Inter c’è Francesco Acerbi, il cui futuro presto verrà anche delineato

Uno dei fedelissimi di Simone Inzaghi ai tempi della Lazio è arrivato all’Inter in coda allo scorso mercato estivo per tamponare le necessità difensive del club di Suning. Si tratta di Francesco Acerbi, che è rimasto in silenzio ad aspettare pazientemente la sua chance.

La prima parte di stagione è stata attendista per il difensore italiano che poi ha risposto ‘presente’ quando chiamato in causa nelle prime circostanze, scalando gradualmente anche le gerarchie dell’allenatore piacentino che gli ha concesso sempre più spazio. Acerbi si è quindi rivelato un acquisto funzionale e azzeccatissimo, soprattutto in una fase tanto delicata di calciomercato e secondo le esigenze della società meneghina. Il classe 1988 è in prestito con diritto all’Inter e dunque presto bisognerà trovare una soluzione per il suo futuro. In campo il suo rendimento è stato eccellente come testimonia il fatto che sia diventato un punto fermo della retroguardia, da titolare al posto di de Vrij tra Skriniar e Bastoni. Oltre 1600 minuti accumulati su ben 22 presenze stagionali, alcune delle quali anche in gare molto importanti come i recenti derby di campionato e supercoppa. Anche un gol in Coppa Italia, decisivo per il passaggio del turno contro il Parma in una gara non semplice.

Calciomercato Inter, Acerbi il primo acquisto per la prossima stagione: la situazione

L’Inter quindi guarda avanti e alla prossima stagione, iniziando a programmare quelle che dovranno essere le mosse da compiere. La dirigenza meneghina infatti potrebbe già provare a completare il primo colpo per la prossima annata: proprio Francesco Acerbi.

I nerazzurri avrebbero già comunicato alla Lazio la possibile intenzione di riscattare il calciatore. La cifra stabilita la scorsa estate con il club di Lotito sarebbe di circa 4 milioni di euro, ma appare chiarissimo come l’Inter nel caso proverà a trattare al ribasso. Al netto della voglia di provare a trattenerlo, i nerazzurri come strada iniziale dovrebbero tentare quella del rinnovo del prestito per un’altra stagione. La sostanza della questione è che Acerbi ha risposto molto bene in campo aspettando in silenzio il suo momento per divenire poi importante. Ed è chiaro come centrale di esperienza low cost potrebbe rivelarsi un affare. Inoltre il futuro del classe 1988 non sarebbe neanche strettamente legato a quello di Simone Inzaghi. Il difensore infatti potrebbe rimanere anche in caso di esonero, qualora l’Inter finisse fuori dalle prime quattro.