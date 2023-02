Inter pronta a battere il Milan: offerta da 28 milioni

Il Milan si inserisce, ma la dirigenza dell’Inter è convinta di poter battere quella rossonera. Marotta e Ausilio ci stanno lavorando da tempo e hanno già piano per proporre un quadriennale da 5 milioni netti: circa 7 lordi, con decreto crescita

Si parla quindi di un’offerta complessiva da 28 milioni di euro. Basteranno per convincere Marcus Thuram a vestirsi di nerazzurro? Il francese sarà uno degli svincolati più corteggiati in Europa per la prossima stagione.

Di lui, e del suo contratto in scadenza, si parla più che di Messi (anche la Pulce ha un contratto che scade a giugno 2023). Ma per l’Inter la strada è in salita. Sul figlio d’arte ci sono praticamente tutte le big d’Europa. E ora si è inserito anche il Milan. Ma l’Inter sa di poter battere l’offerta del Milan puntando sui rapporti consolidati di reciproco rispetto con il calciatore e su un’offerta di 5 milioni netti all’anno da sottoporre al suo procuratore, ovvero a papà Lilian Thuram.

C’è aria di un possibile derby per arrivare a Marcus Thuram. Ma sul francese c’è ancora anche la Juve. Chi la spunterà? Marotta e Ausilio sono ormai al lavoro da tempo sul ragazzo, e sanno di poter mettere sul piatto un ingaggio da 5 milioni netti più bonus per portarlo all’Inter in estate. Sembra poi che il Bayern Monaco , club dato per favorito sul francese fino a un mese fa, avrebbe allentato la presa sull’attaccante, dato che punta a Kane e al rinnovo di Choupo-Moting. Quindi, come possibili concorrenti temibili, restano il Barcellona, il Chelsea e l’Atletico Madrid.

Chi fa più paura? Al momento l’Atletico Madrid. I Colchoneros puntano infatti molto sul figlio di Lilian Thuram, e hanno provato a prenderlo già a gennaio (volevano spendere meno di 8, ma il Borussia Monchengladbach ne avrebbe chiesti 12 più bonus: troppo per un calciatore in scadenza).

Battere il Milan: l’obiettivo dell’Inter sul mercato

Altro club da temere è quello dei Blaugrana, dato che anche il padre di Marcus ha ammesso che sarebbe bello vedere il figlio giocare nel Barcellona. Insomma, le possibilità che approdi in Liga sono molto alte. E di fronte al poter di Barça e Atletico, l’Inter non può molto.

L’Inter, invece, può battere sia il Milan che la Juve, nonostante i due club possano puntare sulla simpatia di padre e figlio. Tempo fa, per esempio, Marcus ha dichiarato che da piccolo, quando abitava in Italia, tifava per il Milan. Mentre papà Lilian sarebbe contento di vedere un altro Thuram in bianconero.

Paradossalmente, però, anche se la situazione economica è quella che è, i dirigenti nerazzurri hanno in mano già una strategia finanziaria per portare l’attaccante a Milano. Cosa che i rossoneri e i bianconeri non hanno voluto o potuto ancora preparare.

Tutti gli svincolati su cui puntare

Mancano meno di cinque mesi alla scadenza dei contratti 2023. E secondo le regole, è già possibile per un calciatore in scadenza impegnarsi con una nuova società… Oltre a Thuram, si discute in tutta Europa del futuro di Asensio, Lemar, Isco e Gundogan… Per Messi e Benzema sarà difficile muovere offerte, dati i loro ingaggi. Anche per Kanté e Toni Kross ci vorrebbero un sacco di soldi (almeno 15 milioni a stagione).