Lautaro e Vlahovic, scambio folle Inter-Juventus

Le due rivali potrebbero perdere presto i suoi due pupilli offensivi per capriccio (e necessità) del presidente del Real Madrid, in palio ecco il profilo di un esterno in uscita che potrebbe tornare utile ad entrambe

Lautaro Martinez ha incominciato l’anno solare in un crescendo di prestazioni positive (eccetto ieri a Genova) culminate con la duplice vittoria, sia in Supercoppa Italiana che in campionato, contro i rivali rossoneri del Milan. Al momento il primo posto in classifica occupato dall’inarrestabile Napoli sembra essere ancora troppo lontano per essere raggiunto, ma l’Inter può dirsi quantomeno soddisfatta di aver ritrovato il proprio centravanti dopo qualche mese di calma piatta.

Dello stesso avviso può essere la Juventus, felice di aver riabbracciato Dusan Vlahovic a seguito della ricaduta di pubalgia che lo affligge da diverso tempo. Il calciatore ha messo a segno un’importante doppietta nella trasferta contro la Salernitana, facendo respirare Massimiliano Allegri ormai a corto di speranze dopo la tristissima vicenda legata al caso plusvalenze e la conseguente penalizzazione di quindici punti.

I due calciatori, diversi sotto il profilo tecnico, potrebbero però essere accomunati dal medesimo percorso di mercato. Su di loro ci sarebbero infatti le attenzioni di diversi club d’interesse internazionale, fra cui anche il Real Madrid di Florentino Perez. A riportarlo è ‘calciomercatowe.it’. Il presidente spagnolo starebbe iniziando a guardarsi intorno con lo scopo di affiancare o addirittura sostituire l’uscente Pallone d’Oro Karim Benzema a partire dalla prossima stagione regolare. Il centravanti francese, come noto, non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale nel corso della prima metà di stagione per via di una serie di acciacchi fisici – più o meno pesanti – che hanno compromesso forma e resa in campo. Come se non bastasse, il suo contratto risulta in scadenza e sebbene ci sia stata totale apertura da parte del club madrileno sulle possibilità di rinnovo, non ha ancora preso una decisione definitiva.

Calciomercato, il Real bissa sul mercato

Perciò il Real Madrid potrebbe puntare soprattutto su Vlahovic per vicinanza di caratteristiche, ma anche su Lautaro come jolly di completamento di un reparto offensivo totalmente rinnovato ed estremamente letale.

Dal punto di vista meramente economico il Real non ha grandissime difficoltà, perché resta uno dei club europei maggiormente in salute subito dopo le ben più preziose realtà del Paris Saint-Germain e di qualche altra di Premier League. Di sicuro la spesa supererebbe abbondantemente i 120 milioni di euro complessivi, ma Perez potrebbe anche giocarsi la carta dello scambio per il cartellino di Ferland Mendy: il terzino sinistro resta un punto fermo della rosa di Carlo Ancelotti ma potrebbe essere un sacrificabile prezioso, perché valutato almeno 40 milioni di euro dai ‘Blancos’. Il suo profilo, indipendentemente il colore di maglia che potrebbe indossare, avrebbe la sua importanza. L’Inter perderà Robin Gosens, mentre la Juventus saluterà Alex Sandro.