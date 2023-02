Marotta ci ha preso gusto: terzo ‘scippo’ a zero

Beppe Marotta sa di dover imbastire l’ennesimo mercato consacrato al risparmio, per questo pensa a un terzo colpo a zero. Dopo de Dzeko e MiHenrikh, presi dalla Roma sborsando zero o quasi, l’anno prossimo dovrebbe arrivare almeno un altro svincolato

L’Inter deve rinforzarsi in difesa. Per essere più precisi, deve riempire il profondo e doloroso buco lasciato da Skriniar e deve prendere qualcuno in caso in cui Stefan de Vrij non rinnovi.

In realtà, i dirigenti nerazzurri continuano a dare priorità alla trattativa che porta al rinnovo del difensore olandese. E si è dunque in attesa di una risposta definitiva da parte di de Vrij e il suo agente Pastorello. Termine massimo, la fine di febbraio. Subito dopo, in base alle scelte dell’ex Lazio, Beppe Marotta imbastirà i principali colpi del mercato in entrata. Le alternativa possono essere solo soluzioni low cost. Si è parlato del giovane Tanganga del Tottenham e soprattutto di Chris Smalling della Roma, il cui rinnovo con i giallorossi sembra poco probabile.

E qui s’inserirebbe Marotta, specialista dei colpi a zero: da quando è all’Inter, l’ad ha preso senza spendere un euro Diego Godin, Alexis Sanchez, Hakan Calhanoglu, Alexis Cordaz, Andre Onana ed Henrikh Mkhitaryan. E poi c’è Dzeko (preso a parametro zero, ma con un bonus di 1,5 milioni di euro che i nerazzurri hanno versato alla Roma con la qualificazione alla Champions League). All’ingaggio di Dzeko e Mkhitaryan, Marotta potrebbe far seguire un terzo colpo a zero, rubricabile sempre come scippo ai danni della stessa società.

Marotta punta a Smalling. E già studia la possibilità di sfruttare il decreto crescita. Si potrebbe infatti trovare intesa intorno ai 3,5 milioni netti per due stagioni.

Marotta, terzo colpo a zero ai danni della Roma

Con Dzeko e Mkhitaryan l’Inter ci ha fatto un vero affare. Il bosniaco ha finora giocato una cinquantina di gare in nerazzurro, mettendo a segno venti goal e dimostrandosi prezioso in assenza di Lukaku. L’armeno si è sacrificato a centrocampo senza mai riposarsi per tutta la prima parte della stagione, adattandosi in ogni posizione richiesta dal mister. Entrambi hanno di certo creato dei rimpianti alla Roma. E ora si parla dell’ingaggio di un terzo calciatore giallorosso: Chris Smalling.

Pinto ha già presentato varie offerte di rinnovo al difensore inglese. L’ultima è un biennale da 5 milioni totali (2,5 a stagione). Attualmente Smalling percepisce 3,8 e sul contratto c’è una clausola di rinnovo automatico, che è già scattata con il raggiungimento del 50% di partite giocate in questa stagione, ma è esercitabile solo dal giocatore e non dalla società. E a Roma sono tutti convinti che voglia andar via, proprio come è successo con Mkhitaryan. Sanno che l’Inter potrebbe essere pronta a superare l’offerta dei giallorossi.

Ma Smalling potrebbe anche cambiare idea e scegliere di rimanere a Roma. Molto dipende dall’influenza di Mourinho e dalle possibilità di approdare in Champions. Qualora la Roma non dovesse piazzarsi fra le prime quattro, Smalling firmerà con un altro club e andrà via a zero.

Lo specialista dei colpi a zero

Beppe Marotta, queste cose, le sa fare. Quand’era alla Juve prese a zero Luca Toni, Andrea Pirlo, Paul Pogba, Lucio, Khedira, Dani Alves ed Emre Can. All’Inter ha invece portato un nuovo portiere titolare, un attaccante di grande classe e un centrocampista tuttofare. E per la prossima stagione potrebbe sbizzarrirsi.

Il piano è di prendere Marcus Thuram per l’attacco. Sempre a zero. E poi Smalling in difesa. Ma non è tutto. Si parla anche di un interesse per Roberto Pereyra, che si svincolerà a giugno dall’Udinese. Si tratta poi anche per il terzino destro Nélson Semedo del Wolverhampton e con l’esterno Joël Veltman del Brighton.

E poi ci sono i sogni impossibili (fra cui potrebbe rientrare lo stesso Thuram): Modric, Firmino e Wilfried Zaha. Tutti potenzialmente acquistabili a zero, ma con ingaggi non abbordabili dai nerazzurri. Per Marotta il colpo a zero è una passione, e nel giorno di San Valentino magari vorrà celebrare questo grande amore facendosi avanti con qualche nome a sorpresa.