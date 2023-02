Conte e Brozovic al Milan: operazione da fantamercato

Bis del Milan per tecnico e centrocampista dalla prossima stagione, l’affare impossibile che stuzzica le fantasie del patron rossonero Cardinale

Inter e Milan condividono da sempre la rivalità storica che le contraddistingue su territorio nazionale ed estero. Ma nel susseguirsi degli anni, hanno condiviso anche gioie e dolori di operazioni di mercato bidirezionali.

Basti pensare a grandi leggende come Ronaldo “Il Fenomeno”, Clarence Seedorf, Patrick Vieira, Andrea Pirlo e Roberto Baggio, ma anche Zlatan Ibrahimovic (ancora in attività), Hernan Crespo e Bobo Vieri. L’ultimo passaggio di casacca da una sponda all’altra di Milano è avvenuta di recente, con Hakan Calhanoglu scartato da Stefano Pioli e strappato dall’Inter in men che non si dica, tanto da diventare uno degli elementi più rappresentativi della formazione nerazzurra odierna. Lo stesso centrocampista turco che ha preso il posto di Marcelo Brozović sin dall’evidenza scientifica del suo infortunio, occorso poco tempo prima della disputa del Campionato del Mondo al quale è infine riuscito a prendere parte per il rotto della cuffia.

E proprio il mediano croato sarebbe finito al centro di interessanti discussioni di mercato che lo accosterebbero proprio alla diretta rivale rossonera. Brozovic appare ancora fuori forma e lontano dal poter disputare novanta minuti per intero ai massimi livelli come spesso accaduto in passato, ma questo non significa che non sia apprezzato all’estero quanto in Italia. Pioli ha bisogno di qualche cambiamento nell’undici titolare dalla prossima stagione e il croato potrebbe fare al caso suo, ma si tratta di mere suggestioni prive di qualsiasi fondamento: l’Inter non ha alcuna voglia di cedere un calciatore tanto importante al Milan, ma soltanto se ritenuto necessario verso altri porti europei per non meno di 30 milioni di euro. Porti fra cui soprattutto quelli di Premier League, ormai ghiotta di fuoriclasse realizzati e giovani talenti in ascesa. Al suo fianco, poi, sarebbe stato accostato anche il nome dell’ex tecnico nerazzurro Antonio Conte, tornato fra l’altro a calcare i ciuffi d’erba del manto di San Siro con il suo Tottenham nella deludente trasferta degli ottavi di Champions League di ieri sera.

Calciomercato, con Brozovic ecco Conte: bis impossibile del Milan

Stando alle recenti dichiarazioni del giornalista di ‘Repubblica’, Enrico De Lellis, ospite della trasmissione in diretta streaming sul noto canale Twitch ‘TvPlay’, il patron del Milan avrebbe espresso un solo grande desiderio da qui al prossimo futuro per rilanciare ai massimi livelli il marchio rossonero a livello internazionale. Contrariamente a quanto mostrato dall’attuale tecnico, reduce da qualche sconfitta pesante in campionato.

“È presto per parlare di esonero, Pioli è un signor allenatore. Ma sappiamo tutti che il sogno di Cardinale è portare Conte in panchina. Da qui a dire che il presidente farà un’offerta per il salentino ne deve passare, però è un nome stimato dal Milan e lui stesso ha voglia di fare ritorno in Italia“, ha affermato De Lellis. Un indizio importante che apre, seppur non al momento, un’altra grande parentesi sul futuro del vincente allenatore ex Juventus e Inter. Certo l’idea di dover sborsare quasi 7 milioni di euro a stagione per il suo ingaggio fa drizzare i capelli a Paolo Maldini.