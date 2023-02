Inzaghi via e Correa al Milan: ‘idea’ scambio alla pari

Marotta e Ausilio proveranno a liberarsi nella prossima estate di Correa. La sua avventura all’Inter è ormai giunta al capolinea. Pazza idea di scambio col Milan

Accasatosi all’Inter nell’estate del 2021, Joaquin Correa ha da lì in poi, in proporzione chiaramente, rimediato più infortuni che reti con indosso la maglia nerazzurra.

La sua esperienza a Milano è stata pressoché disastrosa. Pur di accontentare Simone Inzaghi l’intera dirigenza della ‘Beneamata’ ha speso la bellezza di circa 30 milioni di euro per l’ex attaccante della Lazio, senza ricevere però in cambio nulla di importante da parte del classe ’94. Da quando è approdato in Lombardia, infatti, il ‘Tucu’ ha già rimediato ben 7 infortuni.

Sì, avete capito bene: a causa di tutta questa serie di innumerevoli ko continui, Correa ha dovuto saltare nell’arco di un anno e mezzo addirittura 21 partite…E resta da considerare il fatto che resterà ancora out per qualche altra settimana di tempo. Questi sono solamente i match a cui il ‘figlioccio’ di Inzaghi ha dovuto rinunciare, ma che ne è invece dei giorni in cui è rimasto in infermeria? Beh, che dire: quel risultato ha già raggiunto, fino ad oggi, il tetto delle 141 giornate.

A farla breve, insomma, la sua avventura all’Inter è ormai giunta al capolinea con Marotta e Ausilio che faranno di tutto per liberarsene entro la prossima estate. Anche Inzaghi potrebbe, non a caso, dare il suo addio alla ‘Beneamata’ nei mesi successivi. Il tecnico piacentino è, infatti, in forte discussione e tutto dipenderà dagli eventuali risultati che riuscirà ad ottenere, o meno, fino a giugno. Qual è, però, la differenza tra lui e l’attaccante argentino? E’ semplice, il ‘Tucu’ potrebbe restare a Milano: in sponda Milan, però.

Calciomercato Inter, pazza idea di scambio Correa-Rebic: ecco come stanno le cose

Se le cose a Milano non stanno andando nella miglior maniera possibile per Correa, lo stesso si può dire anche di Ante Rebic.

Il croato aveva, infatti, mostrato importanti segnali di ripresa al Milan nelle scorse stagioni, poi però stroncati del tutto da Rafael Leao che negli anni a venire si è rivelato un vero e proprio talento. La stella portoghese gli ha, non a caso, soffiato il posto da titolare con l’ex Fiorentina che non ha, da quel momento in poi, avuto vita facile nemmeno sul piano degli infortuni.

Ad ogni modo però, per via del fatto che le esperienze coi rispettivi club non stiano regalando particolari sussulti né a Rebic né tantomeno a Correa, l’agente dell’argentino – nient’altro che Alessandro Lucci – potrebbe finire per proporre il suo assistito al Milan (dove c’è già Florenzi che appartiene alla sua scuderia ed è per questo che è in ottimi rapporti). Può, dunque, prendere vita un’eventuale ed ipotetica idea di scambio con l’attuale numero 12 rossonero che già dai tempi in cui militava tra le fila dell’Eintracht Francoforte piaceva moltissimo ad Ausilio.

E’ vero, l’Inter preferirebbe principalmente incassare qualcosina dalla potenziale cessione di Correa…Anche se potrebbe comunque spuntare fuori una futura idea di scambio con qualche altro giocatore. Difficilmente con Rebic, visto che ha già mostrato anche lui diversi guai fisici così come l’ex Lazio.