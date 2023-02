Rispunta Thohir: torna per fare il Presidente

L’ex numero uno dell’Inter scende nuovamente in campo ed è pronto a ricoprire la carica di Presidente. Tutto quello che c’è da sapere a riguardo

In tanti ricorderanno Erick Thohir: noto imprenditore indonesiano e con un passato trascorso tra le file dell’Inter, club di cui ne è stato presidente per ben cinque anni.

L’allora presidente nerazzurro si presentò per la prima volta dalle parti di Milano quando ancora ricorreva l’ormai lontano 2013. Trascorso quel periodo, poi, Thohir è rimasto al fianco dell’Inter fino al 2018: senza aver conquistato, però, alcun trofeo assieme alla ‘Beneamata’. Inizialmente, si presentò in punta di piedi in Lombardia, dove ereditò soltanto una parte delle sue quote assieme a Massimo Moratti.

A distanza di un po’ di tempo, poi, i due importanti imprenditori di cui vi abbiamo appena parlato, cedettero un totale pari al 68,55% delle azioni al gruppo Suning (dove Thohir ne mantenne solamente il 31,05%). E fu in quell’ormai lontano 26 ottobre del 2018 che l’indonesiano dette ufficialmente il suo addio all’Inter, dando pieni poteri a Steven Zhang (attuale Presidente dei nerazzurri). Concedeteci, ora, una piccola precisazione.

L’FC Internazionale Milano 1908 ha avuto nella propria storia ben 21 presidenti, dei quali solamente dieci non hanno mai vinto nulla…E Thohir rientra tra questi. Non a caso, la sua carica coincise all’epoca con uno dei periodi più bui della storia della ‘Beneamata’ e magari è proprio per questo che alcuni interisti non lo ricordano con molto piacere. A farla breve, però, Thohir è tornato nuovamente alla carica ed è pronto a ricoprire un nuovo incarico da Presidente.

E’ UFFICIALE: Thohir è il nuovo Presidente della Federcalcio indonesiana

Nella giornata di oggi, l’ex patron nerazzurro Erick Thohir ha vinto le elezioni valide per poter ricoprire la carica di Presidente della Federcalcio indonesiana.

Il noto imprenditore indonesiano si è, dunque, assicurato questo importante traguardo ed è per questo che compirà questa sua nuova mansione fino al prossimo 2027.

Ora, sempre restando in tema Inter, chiaramente, c’è stata negli ultimi giorni una particolare situazione che ha fatto sorgere fuori alcuni dubbi ed è la vicenda che ha visto protagonisti Lukaku e Barella intorno alla prima mezz’ora di gara nel match dello scorso lunedì contro la Sampdoria. Il centrocampista cagliaritano ha, infatti, ‘sbracciato’ nei confronti del suo compagno di squadra. A dirci di più è stato lo stesso Fabio Caressa.

Caressa a Tv Play: “Barella ha quel modo di fare ma non è il solo. Le parole di Lukaku in Inghilterra hanno un altro peso”

Il noto giornalista di ‘Sky Sport’, Fabio Caressa, è intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘, trasmissione condotta in onda su Tv Play, dove ha parlato a proposito di quanto accaduto tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella.

“Barella non è il solo. C’è tanta gente nell’Inter che di tanto in tanto alza le braccia. E’ quello il suo modo di fare e di esprimersi. Se vi ricordate, fino all’anno scorso prendeva un sacco di gialli e ora, quella forza che prima sprecava nell’inveire contro gli arbitri adesso la impiega sui suoi compagni. C’è stato anche un problema lessicale nel mezzo. Quello che Lukaku ha detto in inglese, in Inghilterra non ha lo stesso peso che ha qui in Italia. Lì ha una portata del tutto diversa rispetto a quello che il belga voleva intendere”.