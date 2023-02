Adriano lo ‘porta’ all’Inter: ingaggio di 5 milioni

Nuovo messaggio lanciato all’Inter. I nerazzurri sono pronti a tentarlo con un contratto da 5 milioni a stagione. Nel frattempo ci provano anche dalla Premier

Il non rendimento di Correa, la conforme condizione fisica che Lukaku necessita di dover ritrovare e l’età avanzata di Edin Dzeko, per quanto possa ancora dire la propria in campo ma questo è un altro discorso, sono solamente alcuni dei tanti segnali che devono spingere l’intera dirigenza dell’Inter a muoversi sul mercato.

Spetta a Marotta e Ausilio, in primis, occuparsi del reparto avanzato: chiamato ad una mezza rivoluzione in vista del prossimo anno. Il primo nome che figura, infatti, sulla lista dei partenti assieme a Dumfries, è proprio quello di Joaquin Correa. L’argentino ha già racimolato 7 infortuni da quando è approdato a Milano, saltando 21 match e restando in infermeria per ben 142 giorni…E la cosa che fa ancor più male – alle casse economiche del club e non solo – è stata quella di averlo pagato circa 30 milioni di euro.

A dirla tutta, poi, il ‘Tucu’ non sarebbe dovuto nemmeno ritornare al fianco di Inzaghi: in quanto, il prescelto da parte della dirigenza interista, era all’epoca Marcus Thuram. A causa di un suo brutto infortunio che lo tenne a lungo fuori dal campo, i nerazzurri decisero quindi di virare sulla figura dell’ex Lazio. Zanetti e i suoi hanno ora un conto in sospeso e vorrebbero, dunque, provare a portare una volta per tutte in terra lombarda l’attuale centravanti del Borussia M’Gladbach (in scadenza a giugno).

Calciomercato Inter, i nerazzurri provano a mettere la freccia per Thuram: svelata la loro prossima mossa

Fatta eccezione per Romelu Lukaku, giocatore del cui futuro se ne riparlerà a giugno, è Marcus Thuram il giusto rinforzo individuato dall’Inter e per cui Marotta e Ausilio proveranno ad avere la meglio su altri club in vista della prossima estate.

Certo, non sarà facile: questo perché i maggiori pericoli sono rappresentati dalla Premier – a cominciare dal Newcastle e da altre società di metà classifica, ma pur sempre con una liquidità maggiore rispetto a quella dell’Inter – e da altri importanti campionati. In tal senso, attenzione anche ad Atletico Madrid e Bayern Monaco (club che ha già fatto un timido sondaggio per il ragazzo ma dove non rientrerebbe al centro del progetto). Ben presto si attende la presa di posizione da parte del calciatore, il quale deciderà lui stesso a quale società legarsi. I nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto un contratto da circa 5 milioni di euro a stagione, con il grande vantaggio di poter usufruire del decreto crescita che gli permetterebbe, di fatto, di risparmiare una cifra tutt’altro che indifferente sul fronte del lordo. Nel frattempo è spuntato un piccolo segnale nelle scorse ore che ha già fatto incominciare a sognare ad occhi aperti i tifosi dell’Inter. Thuram strizza l’occhio all’Inter e lo fa con una foto di Adriano sui social: l’accaduto Il forte centravanti della nazionale francese Marcus Thuram, reo di aver già totalizzato 13 reti e 4 assist in stagione al fianco del Borussia M’Gladbach, è conteso da numerosissimi club europei, Inter inclusa.

Non si sa ancora, perlomeno ad oggi, quale sarà la futura destinazione nella quale il classe ’97 – in possesso di passaporto italiano – deciderà di far meta. Nel mentre però, lo stesso Thuram ha postato, nelle scorse ore, una stories sul proprio profilo Instagram dove vi è ritratto il volto di Adriano ‘L’Imperatore’ (storico calciatore passato anche tra le fila dell’Inter). Che sia un segnale lanciato nei confronti dei nerazzurri?