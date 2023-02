Rinforzo bianconero: “E’ maturo per giocare nell’Inter”

L’allenatore esce allo scoperto e dice tutto a proposito del suo ex calciatore. Ecco l’annuncio che lo accosta ulteriormente ai nerazzurri

Quelli vissuti ultimamente dalle parti di Appiano sono stati giorni tutt’altro che semplici per Marotta e Ausilio. Una volta digerita la batosta Skriniar, però, per i nerazzurri è tempo di guardare avanti: con un occhio proiettato al mercato, chiaramente.

Come ormai risaputo, infatti, lo slovacco ha deciso di ignorare l’offerta postagli sul piatto da parte dell’intera dirigenza della ‘Beneamata’…Dando così il suo consenso al Psg. Il classe ’95 ha, dunque, siglato un pre-contratto assieme ai parigini, il quale sarà valido a partire dal prossimo luglio. L’ex Sampdoria andrà a percepire uno stipendio che si aggira all’incirca tra i 9 e i 10 milioni di euro a stagione, a cui si aggiunge poi un sostanzioso bonus alla firma.

A malincuore, l’Inter non ha avuto scampo: non soltanto sul piano economico – visto che la loro offerta arrivava a toccare il tetto dei 7 milioni grazie a qualche altro bonus più l’aggiunta della fascia da capitano – ma anche su tanti altri aspetti (a partire da quello della competitività in campo). Skriniar entrerà, infatti, a far parte di un roster che vanta grandissimi campioni. Da Messi a Mbappe, passando per Neymar e Hakimi e fino ad arrivare a Verratti, Donnarumma e tanti altri.

I primi ad esserne rimasti delusi sono stati proprio i tifosi, i quali avevano chiesto a spron battuto nella scorsa estate la non cessione dello slovacco. La frittata è ormai fatta e l’Inter deve necessariamente guardare avanti. Restano diversi, non a caso, i nomi finiti sulla lista della spesa di Marotta e Ausilio…Dove oltre ai soliti Djalo, Scalvini e Smalling trova posto anche Rodrigo Becao. Il centrale brasiliano è all’Udinese dall’ormai lontano 2019, conosce benissimo la Serie A ed ecco che ad aver detto di più e stato proprio il suo ex allenatore Cioffi.

Cioffi non ha dubbi: “Becao ha raggiunto la maturità per giocare nell’Inter”

In un’intervista concessa in esclusiva sul canale twitch dell’ormai nota pagina calcistica ‘Cronache di Spogliatoio’, l’ex allenatore dell’Udinese – vale a dire Gabriele Cioffi – ha parlato a proposito di Rodrigo Becao, difensore centrale accostato anche all’Inter.

Tanti i temi su cui il vecchio allenatore delle ‘zebrette’, reo di aver avuto in squadra anche il brasiliano, ha potuto soffermarsi: a partire proprio dalla crescita che il classe ’96 ha avuto negli anni a venire. “Becao ha finalmente raggiunto la maturità che occorre per poter giocare nell’Inter. Prima era solamente un lupo che girava in campo: ora, invece, è cresciuto anche strutturalmente”.