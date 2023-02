‘Scontro’ allenatore-giocatore: “Non sarà disponibile”

L’acceso battibecco tra i due potrebbe portare ad una clamorosa decisione in occasione della imminente sfida di campionato tra Bologna e Inter

Domani sera l’Inter affronterà l’Udinese in un delicatissimo incontro di campionato che servirà agli uomini di Inzaghi non soltanto a prendersi la rivincita dopo la brutta prestazione offerta nel girone d’andata, ma anche tenere testa alle pressioni delle altre pretendenti in classifica alle spalle del Napoli capolista in solitaria.

Subito dopo, la compagine di Viale della Liberazione dovrà focalizzare le proprie energie sulla preparazione alla prima delle due uscite di Champions League valevole per la qualificazione ai quarti di finale. Un’impresa titanica contro il Porto, avversario ostico ma assolutamente a portata di vittoria. A seguire, ancora, la settimana nerazzurra chiuderà il cerchio con la trasferta di Bologna: una partita di peso contro una formazione reduce da alcune prestazioni positive, ricca di talenti e gestita dalla vecchia conoscenza che porta il nome di Thiago Motta.

Thiago Motta senza Arnautovic? Chance per l’Inter

Il tecnico italo-brasiliano, proprio nelle scorse ore, si è reso protagonista di un siparietto dai toni particolarmente accesi assieme al centravanti austriaco Marko Arnautovic.

Thiago Motta avrebbe lamentato lo scarso grado d’intensità mostrato dal proprio calciatore sui terreni d’allenamento in vista dell’incontro con la Sampdoria (fresca di sfida proprio contro l’Inter), per poi dichiarare pubblicamente che “Marko non sarà disponibile contro i blucerchiati. Così avrà più tempo a disposizione per recuperare lo stato di forma, sperando che sia disponibile per la prossima partita. Quando tornerà a disposizione, deciderò se partirà o meno dal primo minuto“. Questa notizia potrebbe sollevare l’animo di Inzaghi perché il Bologna sarebbe privo di uno dei suoi elementi più pericolosi in assoluto, ma è inverosimile che fino ad allora il tecnico avversario deciderà di privarsene con tanta facilità. Certo è che l’ambiente viene prima del singolo: una dimostrazione avuta in tanti altri casi del recente passato, come ad esempio tra Mourinho e Zaniolo oppure Arteta e Aubameyang. Così Thiago Motta dovrà far riferimento sul solito Barrow, coadiuvato dal buon Orsolini. Grande assente, invece, il giovanissimo Zirkzee ex Bayern Monaco.

Parentesi Juventus, ecco Orlando: “L’avrei già mandato via”

In ottica campionato, la Juventus è chiamata a fare la voce grossa dopo la prestazione a fasi alterne contro il Nantes. Al di là dell’episodio dubbio del fallo di mano in area di rigore in favore dei bianconeri, non assegnato, nei minuti finali del match, la formazione di Massimiliano Allegri presenta diverse criticità.

Una fra queste, secondo Massimo Orlandi ospite di ‘TvPlay‘ per conto di ‘calciomercato.it’, è data da Paul Pogba: “Personalmente, lo avrei già mandato via. Sono molto netto e forse per questo non posso fare il dirigente. Pogba era una buona opzione a parametro zero, se non avesse avuto problemi al ginocchio. Dopodiché, se fosse stato lungimirante, il calciatore avrebbe tutelato sé stesso per rientrare prima in campo. Penso che non abbia neanche più voglia di giocare a calcio“, ha confessato.