Un altro big lascia l’Inter: “Concrete possibilità”

Annuncio sorprendente su un nerazzurro. Può dire addio a giugno. L’Inter sta già ragionando sulla sua cessione

Dalle parti di Appiano, è tempo di pensare non soltanto a ciò che sta accadendo sul campo, bensì di programmare anche il futuro. Diventa d’obbligo, infatti, per i nerazzurri fare tutta una serie d’attente valutazioni sul mercato.

A tal proposito, Marotta e Ausilio hanno già riposto il proprio sguardo in vista di quello che verrà. Tanti, tantissimi i problemi a cui dovrà far fronte la ‘Beneamata’ nella prossima estate. Da de Vrij a Dzeko, passando per Dalbert e Gagliardini, fino ad arrivare agli ormai storici nerazzurri D’Ambrosio e Handanovic. Cos’hanno in comune tutti questi calciatori che vi abbiamo elencato? E’ semplice da intuire: ognuno di loro è in scadenza di contratto. A prescindere dal loro conto, però, ci sono anche altri interisti che rischiano seriamente di poter dire a giugno.

Uno di questi è Brozovic. Fatta eccezione per Dumfries, il quale ha già un piede e mezzo fuori da Milano, anche il croato può salutare definitivamente in estate. A causa dei suoi perentori infortuni, accusati in un lasso di tempo ravvicinatissimo, ‘Epic Brozo’ ha già dovuto rinunciare a ben 17 gare in stagione. Un dato sconfortante che, proprio come accaduto nell’annata precedente, avrebbe potuto inguaiare a tutti gli effetti la ‘Beneamata’. E’ stato nella scorsa stagione, infatti, che il periodo di black-out dei nerazzurri ha coinciso con quello dell’infortunio dell’ex Zagabria.

Un’Inter che difatti, perlomeno fino a qualche mese fa, non avremmo mai e poi mai immaginato senza Brozovic. E’ stato proprio col ko del croato, però, che Inzaghi ha ridisegnato il proprio centrocampo: inserendo Calhanoglu in cabina di regia (mossa con cui ha avuto ragione). Così facendo, dunque, il tecnico piacentino ha non soltanto ritrovato nella figura del turco alcune importanti qualità, ma ha anche avuto modo di gettare, man mano, nella mischia KristjanAsllani…Ed è proprio in virtù di tutto ciò, quindi, che il ‘coccodrillo’ nerazzurro non è più considerato incedibile dall’Inter: ragione per cui il classe ’92 potrebbe avere già le valigie pronte per giugno.

Biasin a Tv Play: “Ci sono concrete possibilità per l’addio di Brozovic. L’Inter cerca qualcuno come Kessie”

Il noto giornalista di ‘Libero, Fabrizio Biasin, è intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ trasmissione condotta in onda su Tv Play, dove ha parlato a proposito dell’ipotetico futuro di Marcelo Brozovic.

“Solitamente cerco di smentire quanto più possibile i rumors, ma questa volta devo ammettere che ci sono concrete possibilità sull’addio di Brozovic. Credo che la società ci stia già ragionando. Non per questioni comportamentali, attenzione, ma perché l’Inter crede di dover avere un elemento muscolare in più a centrocampo, con Calhanoglu e Asllani che garantiscono qualità. Kessie è sempre piaciuto all’Inter, ma poi le cose sono andate in un certo modo. Non credo ci sia la possibilità per uno scambio alla pari con Brozovic, però si potrebbe provare a ragionare con un conguaglio. Non so se sarà Kessie il rinforzo, ma so che i nerazzurri cercano un giocatore con quelle caratteristiche”