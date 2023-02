Inter-Milan, operazione clamorosa: 40 milioni di euro

Le due cugine rivali si contendono un obiettivo di mercato di grande appetibilità internazionale, attenzione anche al resto dei club di Premier League

Inter e Milan sono vicine in classifica, entrambe chiuse nel fazzoletto per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Le speranze per agguantare lo Scudetto, invece, diventano sempre più flebili per merito del Napoli incontenibile. Non resta che rimboccarsi le maniche per figurare a dovere per il resto della stagione e contare sulle rispettive dirigenze per mettere a segno i colpi giusti prima del nuovo inizio dei giochi.

La prossima estate potrebbe essere caratterizzata da una serie di operazioni di mercato in entrata e in uscita che favorirebbero l’ennesimo ricambio generazionale tra le due compagini meneghine, oltre al fatto che una di queste potrebbe essere persino contesa. Si tratta del cartellino di Antonee Robinson, giovanissimo terzino sinistro di proprietà del Fulham valutato all’incirca 40 milioni di euro. Secondo quanto riportato dai colleghi di ‘calciomercato.it‘, il calciatore sarebbe un profilo appetibile per le due rivali per motivi distinti. L’Inter ne avrebbe bisogno come il pane, vista la possibile partenza di Robin Gosens e la permanenza del solo Federico Dimarco lungo la corsia sinistra. Il Milan, invece, forte delle prestazioni di Theo Hernandez potrebbe necessitare di un ricambio di prospettiva che possa fare le sue veci in caso di assenza. Tanto più se si considerano le volontà del calciatore di calcare palcoscenici di maggiore spessore rispetto a quello del club inglese.

Calciomercato, niente Serie A per Robinson: resta in Premier

Questo desiderio, però, potrebbe essere esaudito anche senza spingersi necessariamente oltremanica.

Robinson potrebbe infatti restare in Inghilterra e ambire ugualmente a giocare la Champions League, se il Newcastle dovesse continuare la propria striscia vincente di risultati fino al termine della stagione regolare. Le ‘Magpies’ potrebbero infatti strappare il calciatore dall’orbita di qualsiasi altra rivale per via della strapotenza economica di cui dispone. A seguire ci sarebbe persino il Manchester City di Pep Guardiola, volto ad attuare qualche ritocco in rosa nel reparto difensivo.