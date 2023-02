Il Psg fa doppietta: un altro ‘scippo’ a zero all’Inter

Il Ds Campos è scatenato e prepara l’assalto. A rimetterci sono nuovamente i nerazzurri. Non solo Skriniar, il Psg tende un’altra trappola all’Inter

Bisogna ritornare ad un solo mese fa per poter vedere Milan Skriniar scendere a compromessi con il Psg. Il difensore slovacco ha, infatti, siglato nel finale dello scorso gennaio un pre-contratto che lo vedrà legato al fianco dei parigini a partire dal prossimo luglio.

A differenza di Marotta e Ausilio, che non hanno neppure ricevuto una minima risposta da parte del classe ’95, il direttore sportivo Luis Campos e la restante parte della dirigenza francese sono riusciti ad ottenere il sì dell’ex Sampdoria. Milan Skriniar andrà, infatti, a percepire nei prossimi mesi un ingaggio che si aggira tra i 9 e 10 milioni di euro a stagione più un ricco bonus alla firma, ma non è questa l’unica notizia che non fa stare fin troppo tranquilla l’Inter.

Ad essere sinceri, il Psg punta a tesserare anche Kolo Muani in vista della prossima estate. Il classe ’98 ha avuto un exploit nel periodo post-Mondiale: al punto da aver già siglato la bellezza di 15 reti e 14 assist complessivi con indosso la maglia dell’Eintracht Francoforte (club a cui è legato sino a giugno 2027). Per tesserarlo, però, occorre come minimo una cifra tra gli 80 e i 100 milioni di euro…Con Manchester United e Bayern Monaco che, nel mentre, restano su di lui. E sapete, invece, chi sarebbe l’alternativa al giovane centravanti francese? Un altro suo connazionale, quale Marcus Thuram.

Calciomercato Inter, il Psg ha già il piano B per l’attacco: pronto Thuram se salta Kolo Muani

Stando a quanto riferito da ‘L’Equipe’ nelle ultime ore, è Kolo Muani la priorità individuata da parte del Psg per il proprio reparto avanzato.

Qualora però il loro assalto non dovesse andare a buon fine, i parigini sono già pronti a fiondarsi immediatamente su Marcus Thuram, altro obiettivo dichiarato della ‘Beneamata’. Il classe ’98 è, non a caso, stato ad un passo dal vestire la casacca nerazzurra già nell’estate del 2021 (dove poi si infortunò e si prese Correa al suo posto). A distanza di anni, invece, il centravanti francese ha un contratto che lo vede legato al fianco del Borussia M’Gladbach sino al prossimo giugno ed è perciò in scadenza.

Oltre a Inter e Psg, c’è anche il Bayern Monaco che sta continuando a farci un pensierino su di lui. Cosa cambia da una maglia all’altra? E’ semplice: a Milano sarebbe una prima scelta, mentre a Parigi e a Monaco un semplice rimpiazzo. Ciò che fa gola, per l’appunto, è l’idea di poterlo tesserare a zero. In tal senso, Marotta e Ausilio vogliono provare ad averlo al proprio fianco a tutti i costi, motivo per cui attendono ancora una risposta sull’offerta quinquennale formulata nel dicembre scorso.

Sempre restando in tema, ora, c’è anche un altro calciatore che interessa ai nerazzurri ed è sicuramente Tommaso Baldanzi…Colui che qualche settimana fa ha castigato i nerazzurri al ‘Meazza’ nello 0-1 finale in favore dell’Empoli. Su di lui c’è anche il Napoli ed ecco che a dirci di più è stato proprio il suo agente.

Pastorello a Tv Play: “Baldanzi monitorato da tanti top club. Valuteremo tutto a fine stagione”

L’agente Andrea Pastorello – rappresentante di Tommaso Baldanzi – è intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘, trasmissione condotta in onda su Tv Play, dove ha parlato a proposito del futuro del proprio assistito.

“Noi, m’includo anch’io, ad oggi dobbiamo pensare a far bene di settimana in settimana. Dobbiamo rimanere concentrati su ciò che stiamo facendo, pensare a concludere la stagione con l’Empoli e successivamente tutto verrà di conseguenza. Attenzione, nessuno sta dicendo che a fine anno debba andar per forza via. Avremo tempo e modo di valutare il tutto assieme alla società e di capire cosa sia meglio per il futuro del calciatore. Lui è un grande talento, ma per andare via da qui occorre andare in un club superiore, senza nulla togliere ai toscani, e capire se c’è la possibilità di giocare. Occorrono delle valutazioni”.