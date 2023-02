Correa a parte, salta il Porto: Ausilio allo scoperto su Lukaku

Inzaghi dovrà fare a meno di Correa per la sfida d’andata contro i portoghesi. Niente recupero per il ‘Tucu’. Le ultime dall’infermeria dell’Inter

Reduci dall’aver battuto per 3-1 l’Udinese nello scorso sabato, gli uomini di Inzaghi indirizzano ora il proprio sguardo verso la Champions dove affronteranno il Porto.

Calcio d’inizio fissato alle ore 21 del prossimo mercoledì 22 febbraio al ‘Meazza’. Una sfida nella quale l’Inter non può permettersi alcun tipo di passo falso. Sarà fondamentale, infatti, interpretare la partita nel modo giusto sin dai primi minuti. I nerazzurri devono farlo non soltanto per amor proprio, battendo una compagine più che alla loro portata, ma anche per le casse del club: in quanto il passaggio ai quarti di Champions League frutterebbe la bellezza di 20 milioni di euro.

Buona la prestazione offerta nel complesso da Lukaku e Brozovic nell’ultimo match contro i friulani. Il tecnico piacentino è, infatti, tornato a poter fare affidamento su due degli uomini più attesi. Simone Inzaghi lo ha ribadito più e più volte nel corso delle sue ultime conferenze stampa: “Occorre l’aiuto di tutti, dobbiamo recuperare più uomini possibili dall’infermeria“…Anche se dovrà comunque continuare a fare a meno di Correa.

Correa si allena ancora a parte, salta l’andata degli ottavi: le ultime verso Inter-Porto

Anche nella giornata di oggi, l’Inter ha svolto il consueto allenamento di rito: dove, però, Joaquin Correa si è allenato di nuovo a parte.

Il ‘Tucu’ ha, infatti, svolto un allenamento differenziato dal resto della squadra a causa di quella distrazione del muscolo semimembranoso della coscia destra rimediata nelle scorse settimane e che lo costringe a restare ancora out (è il suo settimo infortunio in un solo anno e mezzo di Inter, lo ribadiamo). Non figurerà tra i convocati di Inzaghi contro il Porto e salterà perciò l’andata degli ottavi di finale di Champions.

🎥 #Inter – Il Ds #Ausilio su #Lukaku: “È in debito perché è stato infortunato. Ma adesso lo vedo bene, sarà protagonista e all’altezza. È presto ora per parlare di futuro: pensiamo al campo, alla Champions e al Porto” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/h157pOOW2a — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 20, 2023

🎥 #Inter – #Ausilio e l’interesse per #Thuram: “Per il mercato ci sarà tempo. Adesso siamo tutti concentrati per raggiungere gli obiettivi in campo” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/9Wr2IjFC6C — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 20, 2023

Sempre restando in tema attaccanti, poi, c’è n’è uno del Lecce che i nerazzurri in particolar modo ricorderanno bene, in quanto ha già segnato all’andata il gol del momentaneo 1-1 al ‘Via del Mare’ contro Lautaro e compagni. Stiamo parlando, proprio, di Assan Ceesay, giocatore che l’Inter incontrerà nuovamente nel match di ritorno del prossimo 5 marzo al ‘Meazza’ e del cui futuro ha parlato il suo agente in prima persona.

Grillo a Tv Play: “E’ stato Ceesay a volere fortemente il Lecce. Diverse offerte per lui ora”

L’agente di Assan Ceesay, vale a dire Massimo Grillo, è intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ – trasmissione condotte in onda su Tv Play – dove ha parlato a proposito del futuro del suo assistito.

“Nella trattativa condotta con Ceesay, Corvino ha anticipato tutti e devo dire che è stata una cosa molto sbrigativa. Assan voleva fortemente l’Italia e gradiva approdare a tutti i costi in una piazza come Lecce. Noi crediamo che possa essere questo il giusto palcoscenico per lui. Si, ci sono già state diverse offerte, ma non posso dirvi chi ha mostrato interesse nei suoi confronti. I suoi 22 gol e 10 assist sono un gran biglietto da visita”.