Suggestione clamorosa: Mourinho all’Inter col ‘fedelissimo’

Ritorno di fiamma tra lo ‘Special One’ e i nerazzurri. Il tecnico portoghese potrebbe ritornare a Milano, questa volta con un suo pupillo. Ecco come stanno le cose

Nonostante tutte le difficoltà del caso, incluse le assenze di Dybala e Pellegrini e a cui si è aggiunta poi quella di Abraham, la Roma di José Mourinho continua a vincere e a convincere.

E’ stato, infatti, grazie alla rete siglata al 45′ da Solbakken, alla sua prima da titolare con questa nuova maglia, che i giallorossi sono così riusciti ad imporsi per 1-0 sul Verona nello scorso turno di campionato. Una vittoria che fa morale, ma che soprattutto spinge la ‘Lupa’ a guardare con maggiore fiducia al match di ritorno degli ottavi di Europa League (in programma tra due giorni, nella capitale, contro il Salisburgo). Soffermiamoci, però, sul momento di forma che la Roma sta vivendo in campionato.

Fatta eccezione per la sconfitta rimediata all’86’ contro il Napoli, all’incirca un mesetto fa, i giallorossi non perdono, infatti, in Serie A dall’ormai lontano 6 novembre contro la Lazio. Fu in quell’occasione, non a caso, che Mourinho e i suoi dovettero arrendersi sotto i colpi di Felipe Anderson e compagni (i quali s’imposero per 0-1 grazie ad un erroraccio di Ibanez). Da quel momento in poi, quindi, sono stati raccolti 19 punti in 10 gare che hanno permesso a Pellegrini e i suoi di piazzarsi al terzo posto in classifica, a pari merito col Milan, e con sole tre lunghezze in meno dell’Inter.

Sinonimo, dunque, che la Roma c’è e vuole provare a tutti gli effetti ad ottenere il pass per la prossima edizione di Champions League, cosa che ormai manca da diversi anni. Al tempo stesso, però, dalle parti di Trigoria si respira un’aria leggermente diversa. Non a caso, al tecnico portoghese non sono andati giù i fischi rivolti da parte della tifoseria giallorossa nei confronti di Edoardo Bove nell’ultimo match. Ad essere sinceri, poi, anche le sue dichiarazioni a fine gara hanno fatto percepire qualcosa di strano: motivo per cui starebbe prendendo quota l’idea di un suo ipotetico addio a fine stagione…Che nel caso, potrebbe manifestarsi con un suo ritorno a Milano assieme ad un suo ‘fedelissimo’.

Calciomercato, futuro ancora da decidere per Mourinho: si pensa al suo riapprodo all’Inter con Smalling

Così come ribadito da egli stesso in una recente intervista, José Mourinho sta ancora attendendo un’incontro assieme all’intera dirigenza della Roma per poter discutere del loro percorso (colloquio che non c’è ancora stato, però).

Ora, proseguendo su questo stesso e identico discorso – e stando anche a quanto riferito da ‘Calciomercatoweb.it‘ nelle ultime ore – lo ‘Special One’, legato ai giallorossi sino al 2024, potrebbe a sorpresa far ritorno all’Inter (questa volta con Chris Smalling, difensore in scadenza che da tempo piace a Marotta e Ausilio). L’intera dirigenza nerazzurra, infatti, non si è ancora detta certa al 100% della permanenza di Simone Inzaghi in panchina in vista del prossimo anno.

E’ questa la clamorosa suggestione di mercato di cui si sta tanto parlando nelle ultime ore. Per Mourinho, nel caso, si tratterebbe di un inaspettato ritorno dalle parti di Milano dopo quella storica esperienza che l’ha visto protagonista nel 2010 assieme all’Inter: club con cui ha conquistato un Triplete.