Wanda Nara torna all’attacco: “70 milioni all’Inter e squadrone”

La moglie dell’ex calciatore nerazzurro ha trattato di Inter a trecentosessanta gradi, comprendendo anche una rivelazione su Icardi

Ospite della trasmissione Rai ‘Belve’, l’agente Wandra Nara ha trattato del suo rapporto con il marito Mauro Icardi e la condizione generale dell’Inter a seguito della cessione delle prestazioni sportive del calciatore al PSG.

“Sono ancora interista, un pezzo del mio cuore è rimasto lì” – ha aperto Nara – “Icardi è mio marito e stiamo insieme, saremo sempre legati perché siamo una famiglia. Per riconquistarmi mi ha regalato una borsa da 300mila euro. Mi vedono come il terrore del calciomercato ma devo ricordare che ho portato all’Inter 70 milioni di euro con cui si sono poi sistemati componendo uno squadrone. Andare a Parigi è stata una scelta economica, non sportiva. Con l’Inter siamo rimasti in buoni rapporti. Se dovessi darmi un voto come procuratrice? 10. Ma Raiola resta il numero uno. Alzo sempre l’asticella, mi volevano come procuratrice due calciatori della Nazionale, ma non posso dire chi”.

Icardi-Inter, Nara spiega: “A volte serve vendere”

Poi ha commentato la decisione dell’Inter di togliere la fascia di capitano al marito, come accaduto anche di recente per Milan Skriniar atteso allo stesso destino dell’ex: “Abito nello stesso condominio di Ausilio a Milano, mentre sento spesso Marotta. A volte i club hanno bisogno di vendere i giocatori più importanti. Così la prima cosa è togliere la fascia da capitano e magari dare la colpa alla sua donna/agente. Anche il Real ha cercato Mauro, come la Juve. Lui ha sempre scelto di restare nonostante le offerte, tranne il caso in cui non è più stato possibile“, ha poi aggiunto.

A proposito di rumors e voci di corridoio, Nara ha poi respinto quelle che la legavano a Marcelo Brozović: “Non l’ho mai conosciuto, abitavamo soltanto nello stesso condominio“. Quindi ha speso altre due parole sull’episodio Keita Balde: “Non so cosa sia successo, perché è stata messa quella scritta. Mauro è una persona molto diretta. La maglie di Keita mi ha denigrata, ma capisco che le donne preferiscano arrabbiarsi con altre donne piuttosto che con il proprio marito. Un giorno le spiegherò tutto in privato“.