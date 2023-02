Inzaghi: “I cambi ci hanno aiutato”. Onana sul battibecco con Dzeko

Nel post Inter-Porto ha parlato anche Romelu Lukaku, il man of the match: “Potevamo segnare anche il secondo, ma non ci siamo riusciti. Ma l’importante era vincere”

“Avremmo voluto fare qualcosa in più, ma è stata una grande partita”. Così Inzaghi dopo la vittoria contro il Porto nel match d’andata degli ottavi di Champions League. “Meritavamo il vantaggio già nel primo tempo viste le tante occasioni create – ha aggiunto a ‘Prime’ il tecnico dell’Inter – Nel secondo abbiamo rischiato in contropiede, poi i cambi ci hanno aiutato”.

A proposito dei cambi, hanno fatto la differenza gli ingressi in campo di Lukaku e Brozovic: “Stasera sono entrati tutti bene, anche Gosens e Dumfries. Ci sono tante partite e quindi ho bisogno di tutti. Cosa avrei voluto vedere di diverso nel primo tempo? Più velocità nel primo gira palla e maggior ritmo considerato il pressing feroce del Porto – ha risposto Inzaghi – ma abbiamo davvero creato tantissimo e per questo dico che avremmo meritato di essere avanti già all’intervallo”.

Lukaku dopo Inter-Porto: “Ho passato mesi complicati”

“In quel tiro c’era tutto, la soddisfazione per aver vinto la partita”. Lo ha detto Lukaku a ‘Prime’ dopo il triplice fischio dell’arbitro Jovanovic e una vittoria arrivata grazie a una sua rete, la seconda consecutiva: “Potevamo segnare anche il secondo, ma non ci siamo riusciti. L’importante era comunque vincere”.

“Ho passato dei mesi complicati – ha sottolineato il belga – sono contento di essere a disposizione della squadra per raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi. Non sono un individualista, penso a fare le cose migliori possibili per la squadra. Sono contento dell’assist di Barella, ho sempre detto che il primo giocatore con cui andare in guerra è lui”.

Onana sullo scontro con Dzeko: “Con lui c’è un bel rapporto. Ecco cosa è successo”

A ‘Prime’ ha parlato anche Onana. Il portiere camerunese, provvidenziale nella ripresa, ha risposto in merito all’acceso battibecco con Dzeko.

“Sono cose della partita, ma è positivo perché tutti vogliono il bene della squadra. Con lui c’è un bel rapporto. Le dispute vanno bene per comprendersi meglio, in quel momento Dzeko pensava che dovessi giocare in un modo. Io, invece, in un altro…”.