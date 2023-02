Non solo Smalling: il nerazzurro per il post de Vrij

L’Inter va a caccia dell’eventuale sostituto dell’olandese. Il rinforzo può arrivare direttamente dalla Serie A. Tutti i possibili scenari

Sono giorni intensi quelli a cui ha dovuto far fronte ultimamente l’intera dirigenza dell’Inter: con Marotta e Ausilio che dovranno inevitabilmente badare a tutta una serie di altre situazioni.

Non c’è solamente la telenovela Skriniar – ormai conclusasi con un finale tutt’altro che piacevole – a tenere in forte apprensione i nerazzurri, ma anche molto altro. Preoccupa, infatti, il futuro Stefan de Vrij: giocatore per cui non si sa ancora cosa potrebbe accadergli in vista dei prossimi mesi. Ad essere sinceri, l’olandese ha un contratto che lo vede legato al fianco dell’Inter sino a giugno ed è perciò in scadenza di contratto.

E’ vero, l’intenzione da parte della dirigenza è quella di arrivare a raggiungere un’intesa sulla base di un ingaggio leggermente al ribasso da quello attuale (dove de Vrij percepisce circa 4 milioni di euro netti a stagione). Diversi i nomi a cui si è pensato ultimamente. Su tutti c’è Smalling, centrale difensivo che è anche lui in scadenza e che potrebbe arrivare a dare il ben servito alla Roma a fine stagione.

E’ vero, i nerazzurri stanno tenendo a portata di mano tutte le possibili soluzioni e tra queste, non è esclusa che possa rientrarci anche Rafael Toloi.

Calciomercato Inter, spunta fuori l’idea Toloi: tutto quello che occorrerebbe per portarlo a Milano

Recentemente, si è parlato moltissimo sia di Merih Demiral che di Giorgio Scalvini come potenziali sostituti di Milan Skriniar in vista di giugno. A dirla tutta però – e qui stiamo parlando in ottica de Vrij, attenzione – non si è ancora considerato il fatto che Rafael Toloi – legato all’Atalanta sino a giugno 2024 – vanta, a proprio favore, un prezzo molto meno oneroso rispetto ai suoi due compagni di squadra, tale da potergli permettere di trovare, nel caso, un’altra ed eventuale squadra con molte difficoltà in meno (qualora dovesse lasciare, un giorno, Bergamo chiaramente).