Scudetto col Napoli e sbarco a Milano: la situazione

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a macinare punti ad una velocità impressionante. C’è però anche chi non dovrebbe essere confermato

Il Napoli sta letteralmente dominando il campionato di Serie A. Il divario dall’Inter, prima inseguitrice in classifica, è diventato quasi incolmabile, e man mano che passano le giornate il sogno scudetto per la truppa di Spalletti si avvicina sempre d più.

L’ex allenatore dei nerazzurri in appena un anno e mezzo ha costruito un meccanismo spettacolare ed estremamente funzionante, in grado sia di offrire un calcio bello da vedere e sempre godibile, che di abbinarlo all’efficacia portata in dote dalle vittorie che spesso e volentieri hanno caratterizzato l’annata attuale di Osimhen e soci. Il bomber nigeriano, così come la stella Kvaratskhelia, è sicuramente tra gli uomini copertina della rosa napoletana, che in quasi tutti i suoi effettivi sta offrendo performance di primo livello. Spalletti infatti sta valorizzando al meglio il proprio organico, basti vedere il rapporto minuti-gol di Giovanni Simeone. C’è però anche chi al termine di questa splendida stagione potrebbe lasciare Napoli alla luce di costi troppo onerosi in merito all’apporto finora conferito. Il riferimento è chiaramente a Tanguy Ndombele, possente centrocampista francese che ha ottime qualità fisiche ma anche tecniche, il quale però ha pagato soprattutto nella prima fase una condizione fisica non sempre al top.

Calciomercato Inter, Ndombele può lasciare il Napoli: idea milanese

Il valore di Ndombele è comunque evidente, anche se le cifre richieste dal Tottenham per il riscatto risultano troppo alte. I 30 milioni pattuiti sono tanti, e a meno di sconti o di cambi di rotta non è da escludere un rientro momentaneo alla base.

Difficile quindi che resti a Napoli il francese, che nel caso in cui dovesse tornare nel nord di Londra, non lo farebbe di certo per restarci. Ndombele è infatti fuori dai piani futuri del Tottenham e non è da escludere che in quel caso possa tornare in Italia. Secondo quanto evidenziato dai colleghi di ‘Calciomercatoweb.it’ infatti, potrebbe anche prendere corpo un mini derby di mercato tra il Milan e l’Inter, per un centrocampista di grande spessore fisico, con esperienza internazionale e che già conoscerebbe le dinamiche della Serie A. In particolare il club nerazzurro potrebbe farci un pensierino nell’ottica di un’alternativa di mercato a Franck Kessie, che a più riprese è stato accostato al club di Suning per dare forza e muscoli al centrocampo del futuro.