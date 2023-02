Calhanoglu blindato ma mercato imprevedibile: tentativo choc da Madrid

Rinnovo ad un passo per Calhanoglu. Occhio però ad un’altra inaspettata ipotesi di mercato. Possibile tentativo dalla Spagna

Gli è bastato cambiare, semplicemente, sponda di Milano per trovare finalmente quella continuità di rendimento che gli è sempre mancata. Un anno solare, quasi, da record quello di Hakan Calhanoglu che, tra le tante cose, è anche riuscito nell’intento di consacrarsi non soltanto come uno dei centrocampisti più forti e completi della Serie A, ma anche come uno dei migliori play-maker del massimo campionato italiano.

Fatta eccezione per Lobotka e Brozovic, infatti, fatichiamo a trovare qualcuno con le stesse caratteristiche del turco in quel ruolo. Direttamente su richiesta di Inzaghi, l’ex Milan e Leverkusen è, sin da subito, stato in grado di adattarsi in quel ruolo che a lui era del tutto nuovo. 3 gol, 6 assist e tantissime buone giocate messe al servizio della propria squadra in questa stagione: che hanno così permesso al turco di guadagnarsi il rinnovo.

A onor del vero, infatti, Calhanoglu e l’Inter sono ad un passo dal siglare un accordo che consentirà all’MVP di Inter–Porto di andare a percepire 6 milioni di euro netti a stagione sino a giugno 2026 (cifre che lo renderanno uno dei più pagati in rosa). E’ così, non a caso, che i nerazzurri puntano a blindare il classe ’94. D’altra parte, però, c’è da considerare anche il fatto che possono aumentare sempre più i suoi ammiratori.

Ad oggi, alcuni di questi club europei appartengono alla Premier League o, in via alternativa, alla Liga. Tra questi, occhio all’Atletico Madrid: società che può dar vita ad una vera e propria rivoluzione in vista del prossimo anno. I ‘Colchoneros’ potrebbero tentare un affondo per ‘Calha’ provando ad inserire un vecchio, ma pur sempre attuale, pallino di Piero Ausilio.

Calciomercato Inter, spunta fuori l’idea Calhanoglu per l’Atletico Madrid: si pensa allo scambio con De Paul

L’Atletico Madrid proverà a ridisegnare il proprio assetto non soltanto a livello societario, dove la permanenza di Simeone resta ancora da accertare, ma anche e soprattutto dal punto di vista della qualità propria rosa.

I ‘Colchoneros’, infatti, proveranno a colmare alcune lacune tecniche: tentando, di conseguenza, un possibile assalto a qualche altro centrocampista (magari proveniente, proprio, dalla Serie A). In tal senso, occhio ad Hakan Calhanoglu…Centrocampista che, come già accennato nelle righe antecedenti, è vero che è ad un passo dal rinnovo, ma che vanta comunque diverse pretendenti. Se c’è un calciatore che è da considerarsi in uscita dall’Atletico Madrid, quello è sicuramente Saul Niguez: giocatore che è ormai finito ai margini della rosa.

La stessa e identica cosa, era accaduta nel recente passato anche a Rodrigo De Paul. Di rientro dal Mondiale, però, il centrocampista de ‘La Albiceleste’ è riuscito nell’intento di ritagliarsi, al momento, un posto nell’undici titolare del ‘Cholo’ Simeone. Considerato, ad ogni modo, il fatto che gli spagnoli non avranno un ricchissimo budget a portata di mano nella prossima sessione di calciomercato estiva, ecco che l’intera dirigenza potrebbe tentare, a quel punto, un eventuale ed ipotetico scambio per provare ad arrivare a Calhanoglu…Magari, proprio, con De Paul che piace tutt’ora ad Ausilio e all’Inter.