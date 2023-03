Annuncio ufficiale: salta tutto, mercato estivo bloccato

Non solo la Juve di mezzo. Anche un altro club europeo è in guai serissimi. Ecco la batosta che rischia di ‘inguaiare’ anche l’Inter

Se n’è parlato moltissimo, al che se ne discute tutt’ora, a proposito di quanto accaduto in casa Juve nel corso degli scorsi mesi. L’ormai vecchia dirigenza bianconera si è, praticamente, trovata costretta a dover alzare la mano e ad uscire di scena: lasciando così posto all’entrata di Gianluca Ferrero e i suoi al comando della ‘Vecchia Signora’.

E’ stato così, non a caso, che l’attuale patron bianconero si è presentato ai suoi nuovi tifosi nello scorso finale di novembre. Spetterà a lui ora, e a tutti i suoi collaboratori, provare ad uscirne nella miglior maniera possibile da questa situazione. Ormai si sa, la Juventus resta, tutt’ora, indagata per via di quelle presunte manovre legate alle accuse sul falso in bilancio: dove i bianconeri sono, non soltanto, incriminati di aver dato vita alle cosiddette plusvalenze fittizie, ma anche di non aver provveduto a versare alcuni indennizzi nei confronti di determinati calciatori (dove tra questi vi è anche Dybala, il quale ha già fatto sapere di dover ricevere ancora 3 milioni di euro dai bianconeri).

Ad ogni modo quindi, nel mentre quest’inchiesta Prisma resta aperta e necessita di conoscere ancora un finale, resta comunque da dover fare presente che i bianconeri – dopo aver ricevuto una prima penalizzazione da -15 punti in campionato – non sono i soli a poter ricevere alcune ripercussioni per via di quanto commesso. A onor del vero, infatti, c’è anche il Barcellona che rischia tantissimo sul piano del mercato. I ‘blaugrana’, freschi di eliminazione da Champions League ed Europa League, stanno vivendo un momento del tutto altalenante sul campo. A loro malgrado, però, ci sono alcune accuse rivolte nei loro confronti che rischiano, seriamente, di ripercuotersi sul proprio mercato.

Caos Barcellona, Tebas avvisa: “Nessun acquisto in estate per i catalani”. Scambio Kessie-Brozovic a rischio

Piove sul bagnato in casa Barcellona. Dopo la vicenda che ha visto i ‘blaugrana’ protagonisti di tutta quella serie di pagamenti versati a beneficio dell’allora vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri – vale a dire Josè Maria Enriquez Negreica – per ricevere alcune agevolazioni sul campo, i catalani starebbero per ricevere un’altra batosta.

A parlarne è stato il presidente della Liga – Javier Tebas – il quale, una volta intervenuto nel corso dell’evento ‘Business of Football Summit’, ha ammesso: “Lo dico da ora, anche se so già in anticipo che il patron Laporta si dirà contrariato e mi chiamerà: sarà praticamente impossibile per il Barcellona acquistare giocatori nella prossima finestra estiva. Dovranno cambiare molto perché, altrimenti, il club si troverà in guai seri. Non abbiamo permesso ai catalani di ingaggiare giocatori in quest’inverno e non glielo consentiremo neppure nei prossimi mesi“.

Una dura presa di posizione, insomma, quella del numero uno della Liga che, così facendo, non consentirà ai ‘blaugrana’ nemmeno di dar vita a quel famoso scambio di cui si parla tutt’ora: ossia quello tra Barcellona ed Inter per Kessie e Brozovic. Agli spagnoli occorreranno, come minimo, 200 milioni di euro per risanare il proprio bilancio e compiere investimenti sul mercato.