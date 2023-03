DIRETTA Serie A, Inter-Lecce: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Lecce di Baroni nella 25esima giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter ospita il Lecce a San Siro in una gara molto delicata valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, sesto turno del girone di ritorno, che sarà arbitrato da Manganiello della sezione di Pinerolo.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalla sconfitta esterno sul campo del Bologna che ha spazzato via le residue speranze scudetto, hanno bisogno di tornare a vincere per non rischiare di mettere in pericolo la qualificazione alla prossima Champions League. Dall’altra i giallorossi di Marco Baroni, a loro volta reduci dal ko contro il Sassuolo e privi dello squalificato Baschirotto, vanno a caccia di punti preziosi in chiave salvezza. All’andata l’Inter si impose con il risultato di 2-1 con un gol in pieno recupero di Dumfries dopo la rete iniziale di Lukaku ed il momentaneo pareggio di Ceesay. Interlive.it vi offre la super sfida dello stadio Giuseppe Meazza in tempo reale.