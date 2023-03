È bufera per Asllani: “Livelli inconcepibili”

Scoppia una bufera sulla gestione di Kristjan Asllani: come mai il centrocampista albanese è finito ai margini del progetto Inter? I tifosi, dentro e fuori dai social, si chiedono come mai il ragazzo, pagato parecchi milioni, non sia mai sfruttato da Inzaghi

I fatti dicono che Asllani sia stata utilizzato nell’ultimo mese un solo minuto. Anche ieri, contro il Lecce, il ragazzo non è entrato. Al 78′ Simone Inzaghi ha tolto Calhanoglu per mandare in campo Gagliardini. Quella scelta ha indignato parecchi tifosi.

In tanti vorrebbero vedere in azione Kristjan Asllani, il classe 2002 pagato la scorsa estate 14 milioni di euro ma pochissimo impiegato finora. Nella conferenza stampa post-partita non sono infatti mancate le domande al tecnico sulla situazione del giovane albanese. E sui sociale è scoppiata una vera e propria bufera di proteste e di commenti negativi a proposito della gestione di Asllani.

Quali sono le gerarchie in cabina di regia in casa nerazzurra? Inzaghi ha trattato l’argomento senza scomporsi. Ha spiegato che, a oggi, non c’è un titolare in regia. “Sceglierò di volta in volta in base ad allenamenti e partite e avversari da affrontare“, ha detto Simone Inzaghi. “In questo momento sono contento perché posso scegliere, c’è anche Asllani, ma con Brozovic in panchina subentra lui. Qualche problemino sui quinti a livello di rotazione, come in attacco e in difesa ci sono, ma sono fiducioso di recuperare i tre infortunati. Ci conto, voglio avere la fortuna di scegliere come prima del Porto”.



Qualcuno gli ha poi domandato quali sono le sue sensazioni su Asllani e se il giovane può essere impiegato come mezzala, magari sostituendo Mkhitaryan. “Può fare la mezzala“, ha chiarito Inzaghi, “ma il suo ruolo è quello di play. Si alterna a fare la mezzala, sta facendo molto bene, ci ha aiutato quando Brozovic è mancato e deve continuare così”.

Sui social si respira aria di diffuso malcontento. La scelta di far entrare Gagliardini, in scadenza a giugno e sicuro partente, è apparsa ai più come una chiara bocciatura di Asllani, che dovrebbe rappresentare il futuro dell’Inter. Ecco alcuni tweet:

C’è chi parla di gestione sciagurata, chi accusa Inzaghi di pregiudizio nei confronti del giovane centrocampista albanese e chi rimprovera all’allenatore scarso coraggio o, addirittura, poca intelligenza calcistica. Al suo primo anno in nerazzurro, il povero Asllani ha collezionato soltanto 555′, se si contemplano nel conteggio tutte le competizioni. E ciò è stato possibile solo perché la squadra era in emergenza, data la lunga assenza di Brozovic. con il ritorno a pieno regime di Brozovic.

C’è un problema tecnico? No, perché il giovane ex Empoli ha dimostrato di avere personalità e di sapersi sacrificare per la squadra. In più, oltre a essere un promettente regista può essere schierato con soddisfazione anche come mezzala. Lo ha dimostrato, appunto, all’Empoli, allorquando si è distinto in partite di lotta pura e per chilometri percorsi.

Anche dopo una vittoria, si può dire che la gestione di Asllani sta raggiungendo livelli inconcepibili?

A luglio si parlava di un grande acquisto in prospettiva, voluto fortemente dalla dirigenza e avallato da Inzaghi. Sembrava che in pochi giorni, in ritiro, il ragazzo avesse già conquistato tutti. Si diceva che sarebbe stato utilizzato come vice Brozovic, ma anche come sostituto per Barella, per far rifiatare il sardo.

Della situazione di Asllani ha parlato recentemente anche Calhanoglu in un’intervista, in cui è chiaramente emerso come il ragazzo albanese si senta un po’ frastornato e abbattuto. “Gli parlo molto“, ha detto Calhanoglu riferendosi ad Asllani, “soprattutto quando lo vedo demoralizzato o dispiaciuto. A vent’anni anche noi eravamo come lui, spesso in panchina: in quest’Inter è difficile emergere, ma si impara molto”.

“Lui deve stare calmo e lavorare, crescere nella personalità, diventare più tosto“, ha continuato il turco, “poi arriverà il suo tempo perché ha qualità grandissime”. Arriverà davvero? Gli interisti lo sperano.