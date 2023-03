Marotta fa il bis dopo Lukaku: altro grande ritorno all’Inter

Un Lukaku bis… C’è chi parla della possibilità di un altro grande ritorno all’Inter su cui Beppe Marotta potrebbe star già lavorando. Troppo belle per essere vero?

I colpi migliori si portano a termine sfruttando le poche occasioni a disposizioni, senza farsi troppi scrupoli. Vale a dire buttandosi come iene affamate sulla preda, nonostante le minacciosa presenza dei leoni. Ci vuole coraggio o disperazione. E l’Inter, in questo momento, può contare su entrambe queste condizioni spirituali.

L’Inter pensa alla Champions, da assicurarsi in campionato e da affrontare contro il Porto a metà marzo. Ma intanto pensa anche al futuro, cioè a rinforzare una squadra che quest’anno ha deluso soprattutto sulle corsie laterali. Robin Gosens, piano piano, si sta riprendendo, ma Dumfries sembra ancora poco a fuoco. Dopo il Mondiale è tornato spento, e in tanti dicono che abbia già la testa da un’altra parte.

L’Inter dovrà trovare quindi un terzino destro a tutta fascia capace di apportare miglioramenti soprattutto in fase offensiva. Un nuovo Hakimi. O magari un nuovo Cancelo. Proprio su quest’ultimo, stando ad alcune ricostruzioni, Marotta potrebbe puntate, organizzando un nuovo affare in prestito oneroso: un Lukaku bis.

Proprio come Lukaku un anno fa, anche Cancelo sembra in difficoltà. Non gioca titolare da cinque partite ed è spaesato. Si è trasferito in prestito in Germania per fuggire dal City, ma finora ha raccolto pochissimo. Il nuovo allenatore gli preferisce Stanisic: “Lui è un po’ più difensivo”, ha spiegato Nagelsmann del Bayern Monaco in una recente intervista, “e João non ha mai giocato a destra in una difesa a tre“. Così, anche calciomercato.it lancia l’ipotesi di un possibile tentativo dell’Inter per far tornare Cancelo a Milano.

Marotta pensa a Cancelo: un prestito bis dopo Lukaku

Bisogna sfruttare la frustrazione del portoghese e la volontà del City di non far svalutare il calciatore. Per questo un prestito potrebbe essere la soluzione ideale. Nagelsmann, ormai si è capito, non vede troppo di buon occhio il laterale portoghese. In pratica si è capito che non è stato lui a volerlo al Bayern. E in Germania descrivono un Cancelo sempre più intristito e isolato. Cancelo ha ottimi ricordi dell’anno passato a Milano. E l’Inter non ha mai dimenticato le grandi giocate del laterale portoghese. Ecco perché non è proprio assurdo pensare al ritorno a sorpresa per l’Inter.

Il terzino portoghese ha aperto al prestito dal Manchester City al Bayern Monaco per avere più spazio e potrebbe farlo ancora, con destinazione Milano, anche d’estate. Sembra impossibile che potrà essere riscatto (a 70 milioni) dai tedeschi. E sembra anche poco probabile che, tornato a Manchester, possa risolvere i suoi problemi con Guardiola e con l’ambiente.

Così Marotta potrebbe provare a imbastire con il Manchester City un’operazione in stile Lukaku bis. Un prestito secco per una stagione, senza neanche inscenare inutili trattative sul riscatto nell’estate 2024. Il ragazzo costa troppo e ha un ingaggio troppo altro. Quindi per arrivare all’Inter, Cancelo dovrebbe dovrebbe abbassarsi lo stipendio e poi dovrebbe anche rinunciare all’idea di accasarsi definitivamente. Più non gioca e si intristisce è più crescono le chance per l’Inter di prenderlo.

Pep Guardiola, qualche tempo fa, aveva parlato di Cancelo affermando di averlo ceduto in prestito per il suo bene: “Ha bisogno di giocare, sennò diventa triste e regredisce” Gli ha dato ragione lo stesso Cancelo che in una intervista a O Jogo ha poi ammesso: “È come ha detto Pep: devo giocare per essere felice“.

All’Inter giocherebbe di sicuro? Senza Dumfries, dovrebbe giocarsi il posto con Darmian e Bellanova. E con tutto il rispetto per i due, diciamo che tecnicamente qualche differenza c’è…