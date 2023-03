La ‘rivelazione’ strizza l’occhio all’Inter: “Grande squadra”

Continua a macinare grandi prestazioni in campionato, ora è sotto i riflettori anche per le big di Serie A fra cui l’Inter alla quale ha mostrato il dovuto rispetto

Forte della vittoria rimediata contro il Lecce nell’ultima giornata del campionato di Serie A, l’Inter può nuovamente respirare dopo la brutta prestazione offerta contro il Bologna nella partita precedente. In quella circostanza erano state lamentata con insofferenza le cattive capacità di tenere testa agli impegni stagionali con la dovuta costanza, e adesso l’ambiente nerazzurro spera di averla messa a posto per quel che resta della stagione in corso.

Proprio nella sfida Inter-Lecce, però, non ha figurato una delle rivelazioni assolute di questo campionato. Un profilo che neppure in Serie B era esploso così tanto come adesso, ma probabilmente l’atmosfera coinvolgente della massima serie lo ha galvanizzato sino a spremere ogni goccia del suo potenziale. Si tratta di Federico Baschirotto, roccioso difensore centrale costato ai salentini appena 300mila euro dall’Ascoli. Quest’ultimo è adesso tra gli obiettivi di mercato di numerose società, ed anche nelle fantasie di club di livello internazionale come l’Inter.

Calciomercato Inter, Baschirotto sogna gli 80mila di San Siro

“Mi è dispiaciuto tantissimo non poter partecipare alla sfida (per squalifica, ndr). Quel giallo rimediato contro il Sassuolo mi ha rammaricato moltissimo, purtroppo ho pestato il pallone ed è sembrato un intervento in ritardo ma non era così. Era un sogno poter giocare di fronte ad 80mila persone , è stato davvero un peccato. Purtroppo non abbiamo fatto risultato, ma l’Inter è una grande squadra. Siamo già proiettati al match contro il Torino“, ha dichiarato in conferenza stampa il calciatore.

Nell’intervento ha dato sfogo a tutto il suo mancato entusiasmo per la partecipazione all’incontro saltato, lasciando grande spazio a libere interpretazioni sui suoi sogni futuri. Baschirotto, va precisato, ha tutte le carte per ben figurare in palcoscenici di grande rilevanza. Non resta che attendere l’offerta giusta. Il Lecce si aspetta di monetizzare la sua cessione per almeno 15 milioni di euro, plusvalenza sacra ad una realtà tanto piccola come quella giallorossa ma in forte crescita. Il centrale potrebbe facilmente prendere il posto di uno dei due centrali Milan Skriniar o Stefan de Vrij, perché si confa alle richieste della difesa a tre tanto care ad Inzaghi.