Correa può dire addio con lo scambio: l’Inter ci prova

Nerazzurri a caccia di un nuovo centrocampista. Il ‘Tucu’ potrebbe essere la chiave per sbloccare il tutto. Svelata la posizione da parte dell’Inter e non solo

E’, oramai, sotto gli occhi di tutti la deludente esperienza vissuta sin qui a Milano da Joaquin Correa: calciatore che è stato rilevato negli scorsi anni dalla Lazio per una cifra più che esorbitante.

Inzaghi lo aveva chiesto espressamente all’intera dirigenza ed è poi stato accontentato. Sono serviti la bellezza di 30 milioni di euro e passa per vedere il ‘Tucu’ approdare in Lombardia ma, ad oggi, di quel calciatore che abbiamo avuto modo di osservare in questi ultimi anni alla Lazio non se n’è vista lontanamente l’ombra. Una seconda punta pura che, pur non avendo un feeling costante con il gol, non è mai e poi mai stato in grado di incidere nella maniera in cui avrebbe dovuto e che è rimasto continuamente alle prese con diversi acciacchi fisici.

Già 7 infortuni rimediati da Correa in un solo anno e mezzo di Inter. Decisamente fin troppi per un calciatore che era stato acquistato dall’intera dirigenza con l’intento di supportare il suo connazionale Lautaro Martinez e che è, poi, finito per fare la riserva (quando la condizione fisica glielo permette). Duole dirlo, ma purtroppo è così. Vista la situazione, i nerazzurri non credono più come una volta in lui ed è proprio per questo che il classe ’94 potrebbe seriamente arrivare a lasciare Milano nei prossimi mesi.

Nel mentre, restano tante, tantissime le questioni con cui Marotta e Ausilio avranno a che fare nei prossimi mesi e, tra queste, rientra anche l’esigenza di dover trovare necessariamente un nuovo centrocampista. A dire addio a zero sarà Gagliardini: calciatore che dopo aver trascorso circa sette lunghi anni all’Inter, senza trovare anche lui particolari fortune, farà le valigie nel prossimo giugno. Come suo sostituto, si stava pensando al nome di Yunus Musah, giocatore che intriga particolarmente i nerazzurri e che proprio quest’ultimi potrebbero finire per riporre una presunta idea di scambio sul tavolo della sua attuale società, il Valencia.

Calciomercato Inter, si pensa allo scambio Correa-Musah: ecco a cosa punta il Valencia

E’ Yunus Musah del Valencia il giusto rinforzo su cui l’Inter starebbe pensando di virare per il proprio centrocampo in vista della prossima stagione.

Il classe ’02 si è messo in evidenza nel Mondiale di #Qatar2022 disputando un ottimo torneo assieme alla propria Nazionale, ossia gli Stati Uniti. Trattasi di un centrocampista fisico, giovane ed in grado di garantire muscoli in mediana (caratteristiche che servirebbero anche all’Inter). I nerazzurri sono, non a caso, alla ricerca di un calciatore che garantisca questi parametri…E l’identikit di Musah corrisponde perfettamente a tutte queste esigenze.

L’idea che potrebbe emergere fuori però, oltre a quella del prestito con diritto a cui la ‘Beneamata’ stava già pensando, potrebbe essere quella di un eventuale ed ipotetico scambio con Joaquin Correa: attaccante che, come vi accennavamo fino ad un attimo fa, non ha trovato particolari sussulti nella sua esperienza milanese. Nel caso in cui il Valencia dovesse salvarsi e restare, di conseguenza, in Liga potrebbero essere magari proprio gli intermediari di uno dei due calciatori a lanciare questa proposta di scambio. Idea che, quasi sicuramente, i ‘Pipistrelli’ non accetterebbero in quanto puntano ad incassare, come minimo, 25 milioni di euro dall’americano.