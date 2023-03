Rivoluzione Psg: 80 milioni e nuovo ‘scippo’ all’Inter

Quando il PSG fallisce in Champions non c’è mai da stare tranquilli: si preannuncia l’ennesima rivoluzione, e l’Inter potrebbe essere di nuovo scippata dai parigini

L’emiro sarà arrabbiatissimo. Dopo l’uscita agli ottavi di Champions, il PSG potrebbe andare incontro alla prossima rivoluzione in rosa.

Undici anni di spese folli hanno portato zero titoli in Europa per il Paris Saint-Germain. Con il Bayern Monaco è arrivata l’ennesima figuraccia in Champions League. Il PSG è andato cinque volte fuori agli ottavi, quattro volte ai quarti, una in semifinale e una in finale. I tifosi sono indignati. La stampa francese sfotte Nasser al-Khelaifi e punta il dito contro Verratti e Donnarumma.

In realtà, l’unico che non è stato criticato finora è Kylian Mbappé, per il resto sono tutti sotto accusa. Il francese è legato al PSG con un contratto da 600 milioni di euro fino al 2025. Ma non è detto che resti a Parigi.

Tutto l’attacco potrebbe subire grandi modifiche. Messi è in scadenza e potrebbe non rinnovare. E c’è appunto Mbappé, che sogna sempre il Real. Poi, è probabile che i parigini indicheranno a Neymar la porta d’uscita. Infine, il capitolo Campos, che potrebbe riprovarci in Premier.

Per dar vita a un nuovo attacco più funzionale, il ds Paris potrebbe guardare anche in Italia. Piacciono Rafael Leao e Lautaro Martinez. E pare che l’emiro sia disposto a spendere 80-90 milioni per prendere almeno uno dei due.

80 milioni per dare inizio alla rivoluzione in attacco nel PSG

Dopo Skriniar, il club francese potrebbe tornare alla carica in estate per un altro colpo in casa Inter. Lautaro Martinez è un nome che piace alla dirigenza parigina. Ci hanno già provato l’estate scorsa. Ma fu lo stesso Toro a far capire di voler restare in nerazzurro. Le cose potrebbero cambiare se l’Inter decidesse di sfruttare l’interesse parigino per risolvere parte dei suoi problemi economici.

Il PSG potrebbe mettere sul piatto circa 80 milioni di euro in estate per portarsi via il bomber argentino. In Francia c’è chi sostiene che, per abbassare il prezzo, si potrebbe inserire anche il cartellino del grande ex Mauro Icardi come contropartita tecnica. In realtà, Maurito sembra destinato a restare in Turchia: il Galatasaray vorrebbe tenerlo almeno un altro anno. Oppure potrebbe passare all’Atletico, dove in caso di permanenza di Simeone si ricerca un centravanti con le sue caratteristiche.

Il club nerazzurro trema. Da un punto di vista tecnico, accettare un’offerta del PSG per il Toro significherebbe privare l’attacco del giocatore più forte. Tuttavia, per Zhang, 80 milioni farebbero però assai comodo in questa fase così delicata della gestione della società.

Icardi come punta del post-Lautaro?

Il solo pensare a un ritorno di Icardi all’Inter scatenerebbe un mucchio di polemiche. Maurito non ha lasciato un bel ricordo di sé, nonostante i tantissimi goal fatti in maglia nerazzurra. Anche i dirigenti preferirebbero non doverlo più gestire. Lui, invece, tornerebbe subito. Ieri, giorno del centoquindicesimo compleanno dell’Inter, si è fatto avanti sui social con l’ennesimo messaggio d’affetto verso la squadra nerazzurra. Dei compagni con cui aveva sviluppato un brutto rapporto sono rimasti solo Handanovic e Brozovic. Ed entrambi potrebbero uscire l’anno prossimo.

C’è da dire che Icardi al Galatasaray è letteralmente rinato. Non a caso ha attirato su di sé l’interesse di numerosi club, fra ci potrebbero essere anche il Milan e la Juve. Secondo quanto riportato dai media anatolici, il club giallorosso turco non ha alcuna intenzione di perderlo.

Per trattenerlo, il Galatasaray ha pronta un’offerta da 10-15 milioni di euro. Basteranno per convincere il Paris Saint-Germain a cederlo a titolo definitivo a fine stagione? Sembra improbabile. Il PSG dovrebbe essere orientato a trattare Icardi come pedina di scambio per poter dar via alla prossima rivoluzione in attacco.