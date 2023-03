Fuga e addio a fine anno: proposto un ex

I risultati di squadra inevitabilmente influiscono sul futuro dei calciatori. C’è chi da Siviglia a fine annata potrebbe andare via. Potrebbe essere proposto

L’Inter e il futuro di Inzaghi sono inevitabilmente legati ai risultati di squadra, alla luce di una stagione complessa e che soprattutto dal campionato chiedeva decisamente di più alla vigilia.

Il divario dalla capolista Napoli resta ampio e le tante battute d’arresto stagionali hanno fatto finire spesso Simone Inzaghi sul banco degli imputati di critica e tifosi. Chiaro come il destino degli allenatori dipenda strettamente dai risultati. In Spagna lo ha appreso subito Julen Lopetegui, esonerato ad inizio stagione dal Siviglia dopo una manciata di giornata con gli andalusi in netta difficoltà sia in Liga che nelle coppe. Le cose non sono particolarmente migliorate con l’avvento dell’argentino Jorge Sampaoli, che pure è in piena lotta per non retrocedere con una rosa che ad inizio anno aveva ben altre ambizioni dopo aver conquistato il pass per la fase a gironi della Champions League la scorsa stagione. Dall’Europa che conta alla zona salvezza il passo è stato più breve del previsto, ed ora servirà uno scatto deciso per evitare brutte sorprese.

Calciomercato Inter, Alex Telles via da Siviglia: può essere riproposto ma c’è il Galatasaray

A Siviglia regna quindi l’incrtezza non solo per le sorti di squadra e allenatore, ma anche per quella di alcuni calciatori, che vista la situazione potrebbero tranquillamente salutare alla fine dell’anno.

Uno di questi è l’ex interista Alex Telles, laterale mancino brasiliano che è in Andalusia in prestito dal Manchester United. Non una stagione particolarmente proficuo per il laterale del Brasile, che ha minutaggio ma è stato travolto anche dalla corrente negativa della squadra. Alla luce del trasferimento a titolo temporaneo a Siviglia è facile ipotizzare un suo addio con rientro momentaneo a Manchester per poi decidere cosa fare. Secondo le informazioni riportate dall’Inghilterra nei giorni scorsi, l’ex terzino dell’Inter andrà via a ad un anno dalla scadenza naturale del contratto con i ‘Red Devils’, e sulle sue tracce c’è una il Galatasaray, una delle sue ex squadre.

A tal proposito non è neanche da escludere che Telles possa essere proposto anche alla stessa Inter come cavallo di ritorno per una seconda chance in nerazzurro ed in un campionato comunque importante. Il brasiliano giocò a San Siro nel 2015/16 collezionando 22 presenze totali con un assist e andando subito via dopo un anno per andare al Porto.