Perfetto in coppia con Lautaro, ma ostacolo da 120 milioni

L’attacco dell’Inter ruota tanto intorno alla stella di Lautaro Martinez. In Europa c’è un giovane centravanti che ben si integrerebbe col ‘Toro’ ma costa troppo

Il peso del reparto avanzato dell’Inter passa inevitabilmente dalla verve e dalla qualità di Lautaro Martinez, bomber argentino dalle enormi qualità, capace di vincere in carriera già scudetto, coppe nazionali, Copa America ed un Mondiale.

Il ‘Toro’ è quindi il punto di riferimento attorno a cui ruotano le strategie offensive della squadra di Simone Inzaghi, che completa il reparto a rotazione con i vari Lukaku, Dzeko o Correa. È però indubbio che l’apporto massiccio di Lautaro sia stato il più costante per la causa a suon di gol e prestazioni da leader tecnico e di spogliatoio. Anche nelle parole ai microfoni l’argentino appare un pilastro della squadra a cui è difficilissimo pensare di rinunciare. Vista l’età avanzata di Dzeko e il flop messo in scena da Lukaku finora, a Martinez potrebbe servire un nuovo partener per le prossime stagioni, che ben si sposi dal punto di vista fisico, tecnico e tattico con le sue qualità. Esplorando il fantamercato ci sarebbe un attaccante che ben risponderebbe a tutte le caratteristiche utili, ma ha un costo già fuori portata. Si tratta del lusitano Gonçalo Ramos, che ha cancellato il ricordo di Darwin Nunez dal Benfica a suon di gol, ed impattando in modo massiccio sia in campionato che in Champions.

Calciomercato Inter, Gonçalo Ramos stella perfetta ma costa troppo

Ramos è un centravanti moderno capace di abbinare fisico a tecnica e rapidità: una macchina da gol che ben si sposa con un’altra tipologia di attaccante. I suoi numeri sono già fenomenali ed inevitabilmente attirano i top club in giro per l’Europa.

Già nazionale portoghese, il classe 2001 ha già collezionato ben 23 gol in stagione, siglandone anche tre in Champions, due dei quali nell’ottavo di finale di ritorno dominato contro il Bruges. Segna in ogni modo quello che in nazionale sarà l’erede di Ronaldo al centro dell’attacco e il suo prezzo inevitabilmente lievita. Per qualità sarebbe l’attaccante ideale per l’Inter, per affiancare Lautaro ma il portoghese è del tutto fuori portata per i nerazzurri come, del resto, per l’intera Serie A. Il calciatore lusitano ha una clausola da 120 milioni di euro ed è destinato alla Premier a una cifra forse di poco inferiore ma comunque spaventosa. Un sogno decisamente troppo alto per il momento attuale del calcio italiano.