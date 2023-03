Inzaghi si gioca l’Inter: da Skriniar a Correa, le ultime verso Oporto

Futuro in bilico per il tecnico piacentino, decisione attesa a fine anno. Nel frattempo si guarda dritti alla Champions. Tutte le possibili novità di formazione per il Porto

Non poteva concludersi in maniera peggiore il week-end che precede la settimana di Porto–Inter, sfida nella quale i nerazzurri non dovranno fallire se vogliono, per davvero, aggiudicarsi il pass per i quarti di Champions League: traguardo che manca ormai dal lontano 2012.

In merito a quanto accaduto recentemente a La Spezia, invece, la maggior parte dei tifosi interisti ancora non si capacita di ciò che si è verificato nell’arco di quei 90′ ed oltre di gioco. Una squadra che, nonostante quei 28 tiri totali, è stata in grado di gettare la palla in rete una sola volta, a differenza dei padroni di casa che, con soli 2 tentativi nello specchio della porta, hanno punito Handanovic per ben due volte. A parlare è stato il risultato finale, poi. 2-1 in favore dello Spezia.

Per il resto, lo ribadiamo: l’Inter pecca in fase di lucidità nella metà campo avversaria e questo è un fattore che l’ha sempre contraddistinta negli ultimi tempi, ma, la cosa che avrebbe dovuto lanciare, già da tempo a dire il vero, più di un semplice campanello d’allarme al tecnico Inzaghi è il fatto che questa squadra non abbia ancora quella giusta capacità di ‘ammazzare’ le partite…Facendole restare, di conseguenza, in bilico sino al fischio finale.

Entrando ancor più nel dettaglio, in due sono rimasti out anche contro la squadra spezzina. Tra i convocati dell’Inter erano assenti, non a caso, sia Correa che Skriniar. Il primo dei due è da tempo alle prese con un problema alla coscia che l’ha costretto a non poter mettere piede in campo nell’ultimo mese e mezzo abbondante; mentre, quanto allo slovacco, sono ormai due settimane esatte che anche lui non sta potendo offrire il proprio contributo ai suoi compagni di squadra a causa di una lomboglutalgia sinistra. A questo punto, ecco svelate le loro condizioni in vista del Porto.

Porto-Inter: Correa ci prova, Skriniar in forte dubbio. Tutte le novità di formazione

A tenere in forte apprensione Simone Inzaghi, ancor prima che incominci il ritorno degli ottavi di Champions contro i portoghesi, sono le condizioni di suoi due calciatori.

Skriniar resta, infatti, in forte dubbio. Oggi sarà una giornata decisiva per capire se potrà esserci, o meno, contro l’ex di turno Conceicao. Filtra più ottimismo, invece, per Correa: il quale potrebbe, quantomeno, tornare a figurare tra i convocati. Quale potrebbe essere la probabile a questo punto?

Beh, qualora lo slovacco non dovesse farcela a recuperare, spetterà a Darmian ricoprire la posizione da braccetto di destra. Torneranno dal 1′ anche i big. In porta spazio nuovamente ad Onana, mentre sulla linea di centrocampo ci saranno, da punto e accapo, anche Calhanoglu e Dimarco…Con Brozovic che, a differenza di quanto accaduto a La Spezia, può partire dalla panchina. In attacco, Dzeko resta ad oggi favorito su Lukaku per poter figurare al fianco di Lautaro.

Inzaghi a rischio per la prossima stagione: il tecnico si gioca parte del suo futuro contro il Porto

Partita chiave anche per il futuro di Inzaghi. E’ vero, momentaneamente resta da escludere la via di un suo possibile esonero nei mesi a venire: anche in caso di uscita dalla Champions.

Una soluzione che, perlomeno al momento, l’intera dirigenza nerazzurra vuole evitare di adottare: sia per i costi dell’operazione che per quelle valide alternative che, malauguratamente, quest’oggi non ci sono. Si è tanto parlato di De Zerbi, Juric, Thiago Motta, ma anche dello stesso Conceicao ultimamente. E’ anche vero, però, che ognuno di questi tre è concentrato sul loro attuale percorso. Per il resto, i vari Tuchel, Zidane e Pochettino costano fin troppo…E non dimentichiamoci anche che l’Inter affronterà nella prossima settimana la Juve.

Diverso sarà invece nella prossima stagione, dove, nel caso in cui i nerazzurri non dovessero figurare tra le prime quattro della classe, il tecnico piacentino finirebbe per essere scaricato immediatamente. L’Inter non può, infatti, permettersi una mancata qualificazione in Champions: né per introiti né tantomeno dal punto di vista dell’immagine.