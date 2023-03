Il rivale più temibile e l’ipotesi Inter: 15 milioni per chiudere

A parlare da sé, è proprio il suo curriculum. Il classe ’92 ha totalizzato nella sua intera carriera la bellezza di 192 gol, Nazionale inclusa. Numeri da tutt’altro che poco conto. A dire il vero, poi, otto di questi sigilli sono giunti in Champions League nell’arco di questi ultimi due anni e mezzo, a cui si sommano inoltre le due reti inflitte a due squadre di Serie A. A onor del vero, infatti, Taremi dispone di un buon feeling contro le squadre italiane e a testimoniarlo ulteriormente sono, proprio, le due reti siglate – una per parte – contro la Juventus di Cristiano Ronaldo nel 2021 e contro la Lazio di Maurizio Sarri nella scorsa edizione di Europa League.

Segnali che, dunque, possono e devono mettere in assoluta allerta l’Inter. Tra l’altro, oltre ad essere il miglior marcatore stagionale dei ‘Dragoni’, Taremi figura al quinto posto della classifica generale dei migliori marcatori che il Porto abbia mai avuto. 71 reti complessive per lui, dove al disopra ci sono Marega e Falcao fermi a 72, Hulk poco più in alto a quota 77 al secondo posto ed, infine, Jackson Martinez in vetta con addirittura 92 reti.

Quanto al mercato, invece, è ormai noto a tutti il fatto che il bomber iraniano abbia un contratto che lo vede legato al fianco dei portoghesi, perlomeno in teoria, sino a giugno 2024…Ed è proprio per questo motivo che è tutt’altro che da escludere un suo potenziale addio a fine stagione, magari con destinazione Milano Malpensa.

Calciomercato Inter, Taremi può ‘scaricare’ il Porto in estate: i possibili scenari

Come appena accennato, per via del suo contratto con data di scadenza fissata nel prossimo 2024, Mehdi Taremi è già in cerca di una nuova avventura.

I suoi intermediari sono già al lavoro per poter discutere sul da farsi: al che potrebbero finire per bussare, sul serio, alla porta dell’Inter visto lo scarso apporto che, per forza di cose, Lukaku ha riservato ai nerazzurri in questa stagione. Un aspetto di cui tener conto, però, è sicuramente il fattore dell’età. L’ex Rio Ave, ora come ora trentenne, non è più un ‘giovincello’ e vanta inoltre, dal canto proprio, anche una folta concorrenza inglese (aspetti di cui tener conto).

Anche vero, poi, che il Porto chiede un’offerta attorno ai 20 milioni di euro per il calciatore, dove ci si può spingere al ribasso entro e non oltre i 12-15 milioni di euro. Nulla di concreto al momento, sia chiaro, certo è però che i nerazzurri potrebbero tenere a portata di mano questa eventuale idea di mercato.

Ad aver parlato, poi, a proposito del match di questa sera che vedrà contrapposta la formazione di Inzaghi a quella di Conceicao, è stata una persona in particolare.

Orrico a Tv Play: “Nessuna certezza su chi vincerà tra Inter e Porto. Inzaghi? Ha questa colpa”

L’ex allenatore Corrado Orrico è intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play, dove ha fatto il punto della situazione sull’Inter di Inzaghi e tanto altro.