Formazioni UFFICIALI Porto-Inter: Inzaghi si affida all’undici Champions

Ecco i ventidue che scenderanno in campo al ‘Do Dragao’ per il match di ritorno degli ottavi di Champions League. Si parte dall’1-0 del ‘Meazza’

Sono ufficiali le formazioni della sfida tra Porto e Inter che mette in palio la qualificazione ai quarti di Champions League.

In sostanza Inzaghi schiera lo stesso undici iniziale dell’andata, quella che ha portato l’Inter a questi ottavi di Champions con l’unica eccezione rappresentata da Dumfries sull’out destro. Darmian agirà nei tre dietro al posto di Skriniar, che parte dalla panchina non essendo ancora al top della forma. Sull’out mancino torna Dimarco, in regina Calhanoglu e davanti Lautaro-Dzeko. Lukaku e Brozovic come al ‘Meazza’, carte giocabili nella ripresa. Sarà invece un Porto un più offensivo rispetto a Milano, seppur privo però del leader Pepe: Sergio Conceicao opta per Pepé a destra in luogo dell’infortunato Joao Mario, mentre davanti schiera Evanilson in tandem con Taremi.

FORMAZIONI UFFICIALI PORTO-INTER

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Pepé, Cardoso, Marcano, Zaidu; Eustaquio, Uribe, Grujic, Galeno; Evanilson, Taremi. All.: Conceicao

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi

ARBITRO: Marciniak (POL)