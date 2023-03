Insuperabile. Torna all’Inter anche se Inzaghi va via

I nerazzurri contano nella buona riuscita dell’operazione. Il calciatore può tornare a rimettere piede a Milano anche in caso d’addio del tecnico piacentino. I dettagli

Sono trascorsi addirittura undici lunghi anni, ricorreva precisamente il 2012, dall’ultima volta che l’Inter era approdata ai quarti di finale di Champions. Un traguardo voluto, a lungo inseguito e che solamente grazie allo spirito di sacrificio e all’abnegazione che i ragazzi di Simone Inzaghi sono riusciti ad ottenere.

Dopo aver superato un vero e proprio girone di ferro infatti, nel quale rientravano squadre del calibro di Bayern Monaco e Barcellona, i nerazzurri sono riusciti a farsi beffe anche del Porto nel doppio confronto degli ottavi: ottenendo, di conseguenza, il pass per i quarti. Non si ancora – responso atteso a domattina – quale squadra andrà ad incrociare la ‘Beneamata’ nel prosieguo del proprio cammino europeo…Ma una cosa è certa.

Tra i migliori in campo dell’Inter scesi sul manto erboso del ‘Do Dragao’ contro la squadra di Conceicao, vi è sicuramente Francesco Acerbi: calciatore che era approdato a Milano tra mille critiche generali. L’ex laziale era, praticamente, stato ripudiato in tutti i modi da buona parte dei tifosi interisti, per via della sua fede calcistica rossonera che nutriva quando ancora bambino, ma a distanza di tempo è finalmente riuscito a prendersi la propria rivincita.

Davvero ottima la sua stagione sin qui dove, oltre ad essersi messo in gran luce in campionato, è risultato davvero in palla anche nel match di ieri contro il Porto. Un vero e proprio valore aggiunto per questa squadra, insomma, e a testimoniarlo ulteriormente è proprio il fatto che il classe ’88 sia oramai riuscito a soffiare il posto da titolare a Stefan de Vrij. L’Inter non ha dubbi sul suo futuro ed intende fare una sola ed unica cosa in vista dei prossimi mesi.

Calciomercato Inter, si punta alla riconferma di Acerbi: può restare anche in caso d’addio di Inzaghi

Francesco Acerbi ha convinto in tutto e per tutto in questa sua esperienza trascorsa sin qui a Milano: non lasciando alcun dubbio all’intera dirigenza dell’Inter, la quale punterà al rinnovo del prestito già nella prossima estate.

Il buon difensore centrale ‘made in Italy’ viaggia, infatti, spedito verso la riconferma. I nerazzurri proveranno a riprenderselo in prestito dalla Lazio visto che non rientra, affatto, tra i piani di Maurizio Sarri e i suoi. Data la sua forte età avanzata però, l’Inter proverà a concordare il rinnovo del prestito con data valida sino a giugno 2025. E’ tutto vero, nonostante sia stato Simone Inzaghi a volerlo più di tutti negli scorsi mesi, Francesco Acerbi può tornare a rimettere piede ad Appiano anche nel caso in cui il tecnico piacentino non dovesse restare alla guida tecnica dell’Inter nel prossimo anno.