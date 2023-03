Marotta si ripete: addio Lukaku, nuova operazione col Chelsea

Altro possibile affare dalla Premier. Nerazzurri a caccia del colpo alla Lukaku, l’Inter ci prova ancora una volta in casa dei ‘Blues’

Per un motivo o per un altro, Romelu Lukaku non è riuscito a ripetersi nella stessa e identica maniera in cui aveva fatto nelle due annate dell’era Conte. A causa dei tre infortuni accusati nel corso di questa stagione, infatti, il belga non ha potuto dare il giusto apporto che ci si aspettava inizialmente all’Inter e, a prescindere da tutto e tutti, nella prossima estate ritornerà al fianco del Chelsea.

Ad averlo ribadito è stato lo stesso ad nerazzurro Beppe Marotta nel pre-gara contro il Porto, dove ha annunciato: “Indipendentemente da quello che è stato o da quello che sarà il suo andamento, Romelu Lukaku il prossimo 30 giugno ritornerà al Chelsea. Il suo prestito è stato concordato per un solo anno“. A prescindere dalla sua situazione poi – della quale se ne riparlerà solamente nella prossima estate, con l’Inter che farà di tutto pur di ottenere un nuovo prestito per il belga ed è questa ad oggi la soluzione più probabile – i nerazzurri sono alle prese con qualche altro tipo di problema nel reparto avanzato.

A testimoniarlo è il non contributo offerto da Joaquin Correa in questo suo anno e mezzo di Inter dove ha già racimolato la bellezza, si fa per dire chiaramente, di 7 infortuni. Oltre al ‘Tucu’, c’è un Edin Dzeko che, per quanto possa essere ancora in grado di dire la propria, è in forte età avanzata (37 candeline per lui domani). E’ proprio in virtù di tutta questa serie di motivi, insomma, che l’intera dirigenza interista deve, perciò, andare alla ricerca di nuovi attaccanti. Attenzione, un altro profilo su cui Ausilio e compagnia potrebbero provare a fiondarsi in vista dell’estate è, così come Lukaku, di attuale proprietà dei ‘Blues’.

Calciomercato Inter, occhi puntati su Broja: si può pensare all’affare in stile Lukaku

Proprio come accaduto per il belga nella scorsa estate, i nerazzurri potrebbero provare a concordare lo stesso e identico tipo di operazione con il Chelsea…Anche se questa volta con Armando Broja.

E’ vero, il classe ’01 è ancora alle prese con l’infortunio che gli ha causato la rottura del crociato nello scorso dicembre ma, nonostante questo, una volta che sarà di rientro da questo brutto infortunio, non avrà comunque il giusto spazio davanti a sé tra le file dei ‘Blues’. E’ proprio per questo motivo, infatti, che l’Inter, nella persona di Beppe Marotta, potrebbe provare a ripetere l’operazione Lukaku. Accostato in passato anche a Milan e Napoli, questa volta il nome di Broja potrebbe finire per fare seriamente gola all’Inter.