Marotta ci crede: colpo in Serie B per rinforzare l’Inter

Il mercato nerazzurro potrebbe infiammarsi molto presto. Possibile affare nel campionato cadetto

Il mese di gennaio sarà foriero di novità per la rosa di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino attende con ansia la riapertura della sessione invernale di calciomercato per diversi motivi. Uscite ma soprattutto le potenziali entrate, in almeno due reparti.

Il primo sarà sicuramente la retroguardia che, dopo il rinnovo di Dumfries e la firma di Acerbi e Darmian per un’ultima ulteriore stagione, deve concentrarsi anche sui potenziali acquisti. Gli investimenti in difesa saranno strettamente legati alle partenze. Il centrocampo, invece, potrebbe registrare l’addio di Kristjan Asllani che ha deluso nel ruolo di vice Calhanoglu.

La novità più stuzzicante, per i tifosi in particolare, arriverebbe però in attacco. Nelle prime settimane dell’anno nuovo un nome in particolare potrebbe infiammarsi, ma tutto dipenderà dalle uscite. Marko Arnautovic e Joaquin Correa, contratti e scadenze sovrapponibili: l’Inter è pronta a scaricare uno dei due al migliore offerente, se si creeranno le giuste condizioni economiche.

Dalla Serie B all’Inter: è la sorpresa di gennaio

Sia l’austriaco che l’argentino percepiscono uno stipendio corposo, da 3,5 milioni all’anno. Col contratto in scadenza tra sei mesi, però, non è da escludere che almeno uno dei due faccia le valigie già a gennaio. E in quel caso il primissimo nome sulla lista di Marotta sarebbe uno in particolare.

Parliamo di Berardi, che dopo essere rientrato da un lungo stop per infortunio, è risultato essere decisivo in più occasioni per i neroverdi. 8 assist in 8 apparizioni stagionali in cadetteria, con anche 3 reti all’attivo. Numeri importanti per un attaccante evidentemente fuori categoria.

Arnautovic è corteggiato dal Torino e se dovesse arrivare il sì definitivo ai granata, la pista Berardi potrebbe davvero infiammarsi. Il classe ’94, pur essendo in scadenza nel 2027, sembra aver terminato ormai i suoi giorni con la maglia del Sassuolo. Una sfida intrigante quella chiamata Inter, come primissima scelta a Thuram e Lautaro Martinez, con caratteristiche decisamente uniche che ad oggi mancano a Inzaghi.

A Sassuolo Berardi guadagna 3 milioni di euro netti a stagione, uno stipendio che rientra nei paletti imposti da Oaktree. Per quanto riguarda il cartellino del nazionale azzurro, potrebbe bastare un’offerta di poco superiore ai 10 milioni di euro.