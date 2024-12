Intreccio Darmian-Dumfries: ne resterà solo uno

Inzaghi pensa ad una squadra diversa rispetto alle ultime uscite per rendere ancora più imprevedibile la sua squadra. E a farne le spese potrebbe essere uno degli esterni

La partita contro il Bayer Leverkusen potrebbe aver convinto Inzaghi a cambiare qualcosa per ritrovare l’Inter che tutti i tifosi conoscono. La prestazione in Germania è stata considerata da molti insufficiente e, soprattutto, difensiva. Il tecnico ha immediatamente smentito l’ipotesi di una squadra scesa in campo per il pareggio, ma le poche azioni confermano una giornata complicata dal punto di vista offensivo.

Per questo motivo non è da escludere una mossa tattica a sorpresa da parte di Inzaghi. Il tecnico starebbe ragionando sulla possibilità di presentare una squadra diversa da quella di Leverkusen e a farne le spese potrebbe essere uno tra Darmian e Dumfries. Una scelta non facile visto anche l’apporto di entrambi, ma c’è la necessità di apportare delle modifiche per consentire ai nerazzurri di tornare ad essere più pericolosi in fase offensiva.

In questa stagione con le diverse rotazioni abbiamo visto molti modi di affrontare la partita da parte dell’Inter. Situazione che ha portato Inzaghi a fare delle riflessioni e a prendere una decisione importante dal punto di vista tattico. È l’unico modo per riportare la squadra a fare calcio e magari anche a prendere meno gol.

Nelle ultime partite abbiamo visto l’Inter trovarsi meglio con gli esterni più alti. In caso di una squadra bassa, la difficoltà è principalmente nel ribaltare l’azione in velocità visto che c’è solo Thuram in grado di farlo.

Inter: mossa a sorpresa di Inzaghi, la scelta del tecnico

Per questo motivo Inzaghi starebbe ragionando sulla possibilità di dare più spazio Dumfries e portare Darmian nei tre di difesa con Buchanan pronto a fare l’alternativa all’olandese. Una scelta tattica forzata, ma che potrebbe consentire ai nerazzurri di superare un momento non facile.

Naturalmente il giudice in questi casi è sempre il campo e sarà lui a dire se la scelta diventerà definitiva oppure no. Sicuramente ad oggi l’Inter con un baricentro più alto dà maggiori garanzie rispetto magari ad una squadra più difensiva e lo abbiamo visto anche a Leverkusen. Caratteristiche che costringeranno il tecnico a prendere decisioni difficili almeno fino a gennaio. Poi si valuterà con la società, anche in base alle uscite, se prendere in attacco un calciatore con caratteristiche differenti a quelle già presenti.