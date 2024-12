Inzaghi sogna già: il colpo a zero è un campione d’Europa

Clamoroso nome a cui potrebbe pensare Marotta. Sarebbe un affare a zero pazzesco: i dettagli

L’Inter di Simone Inzaghi vuole chiudere nel migliore dei modi il 2024. Lazio (lunedì sera), Como e Cagliari sul cammino dei nerazzurri che continuano la rincorsa Scudetto su Atalanta e Napoli: sullo sfondo la gara contro la Fiorentina ancora da recuperare.

Dal campo al calciomercato il passo è breve, ed in vista del prossimo futuro sono in arrivo novità decisamente rilevanti per la squadra campione d’Italia in carica. Non è un mistero che Marotta sia tra i dirigenti più preparati e capaci, soprattutto per quel che riguarda i colpi a scadenza.

Da Calhanoglu ai più recenti Taremi e Zielinski, senza dimenticare Mkhitaryan e soprattutto Marcus Thuram. Anni d’oro per i tifosi nerazzurri che adesso possono tornare a sperare in un successo in ambito europeo.

La Champions League manca da oltre quattordici anni. Per alimentare la possibilità di vincere la coppa sarà fondamentale agire, tra gennaio e giugno, in maniera oculata in sede di calciomercato. Ed è proprio in vista dell’estate 2025 che il presidente nerazzurro potrebbe lavorare per l’ennesimo capolavoro a zero.

Colpo stellare a zero: dalla Premier all’Inter

Marotta è pronto a stupire. Ancora. Il presidente dell’Inter sembrerebbe poter affondare gli artigli su uno dei centrocampisti più forti al mondo che, il 30 giugno 2025, vedrà scadere il suo contratto con il Manchester City: parliamo di Ilkay Gundogan.

Il 34enne tedesco ha girato mezzo mondo e adesso la sua prossima tappa potrebbe clamorosamente chiamarsi Serie A. Un calciatore di spessore e caratura internazionale, in grado di fare la differenza in mezzo al campo e che arriverebbe perlopiù a parametro zero.

Ci sarebbe, nell’eventualità di una trattativa che al momento ancora non esiste, solo la questione ingaggio da affrontare. E non è un muro potenzialmente invalicabile. 7,7 milioni di euro netti all’anno quelli guadagnati da Gundogan in quel di Manchester, addirittura superiori ai 6,5 garantiti dai nerazzurri a Calhanoglu o i 7 a Barella. Poi c’è il fattore età, con Oaktree che punta al ringiovanimento della rosa.

Schalke 04, Borussia Dortmund, Barcellona e Manchester City. Dopo aver girato il mondo e vestito le maglie delle più grandi squadre d’Europa, adesso il nazionale tedesco potrebbe chiudere la carriera a Milano.