ESCLUSIVO | L’Inter blinda uno dei suoi migliori talenti

Primo contratto da professionista per il centrocampista italo-uruguaiano Matias Mancuso, corteggiato da diversi club stranieri

Nessun nuovo ‘caso’ Ciardi, o Gnonto parlando del passato. Stavolta l’Inter riesce a tenersi stretta uno dei suoi migliori talenti. Parliamo di Matias Mancuso, centrocampista italo-uruguaiano che nella giornata di ieri ha compiuto 16 anni.

Come raccolto in esclusiva da Interlive.it, il club nerazzurro ha fatto firmare al ragazzo il primo contratto da professionista. Naturalmente, essendo minorenne, l’accordo ha come data di scadenza giugno 2025. L’Inter si mette così al riparo da eventuali assalti per quello che è uno dei migliori prospetti del proprio settore giovanile nonché del calcio italiano. Nato a Milano e centrocampista con personalità e grande visione di gioco, Mancuso è uno dei punti fermi dell’Inter under 17 di Polenghi.