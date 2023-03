Dall’Atalanta all’Inter: la verità con un annuncio ufficiale

Il centravanti, accostato al sodalizio nerazzurro diverse volte nel corso della sua carriera, potrebbe restare ancora a Bergamo in futuro

L’arrivo di Romelu Lukaku all’Inter per la seconda volta nella sua carriera dopo la triste esperienza con la maglia del Chelsea ha dato alla tifoseria la speranza di poter migliorare ulteriormente un positivo reparto offensivo, costellato da Lautaro Martinez con cui componeva la ‘Lu-La’ e dal sempreverde Edin Dzeko. Le sue prestazioni ad inizio stagione sono state però macchiate dal pesante infortunio a livello muscolare, i cui tempi di recupero sono durati più del previsto e hanno sorpassato largamente i termini di reintegro entro la fine dell’anno solare in concomitanza con la disputa del Mondiale in Qatar.

Anche l’esperienza con la sua Nazionale non è stata affatto positiva, per la mancata qualificazione alla fase ad eliminazione della competizione calcistica più prestigiosa a livello globale. Pian piano il tecnico Simone Inzaghi ha ricominciato ad osservarlo da vicino, monitorando con attenzione l’andamento dei suoi allenamenti sui campetti interni di Appiano Gentile. Passo dopo passo Lukaku ha riacquisto consapevolezza dei propri mezzi, sebbene i suoi movimenti siano ancora molto affannosi e lontani dalle vecchie prestazioni che lo avevano caratterizzato durante l’annata dello Scudetto sotto l’egida di Conte. Perciò la dirigenza nerazzurra, capitanata dal sempre vigile Giuseppe Marotta, ha ben pensato di rivalutare l’intenzione di prolungare il suo prestito. Le chance di vederlo nuovamente giocare a Londra, dunque, sono piuttosto alte. Di conseguenza all’Inter non può che servire un calciatore di sua somiglianza che possa farne le veci dalla prossima stagione. Per diverse settimane è tornato in auge il nome di Duvan Zapata di proprietà dell’Atalanta, ma il calciatore sembrerebbe aver preso la decisione definitiva sul suo futuro.

Calciomercato, porte sbarrate per Zapata all’Inter

“Ho bisogno di continuità per fare bene e gli infortuni me l’hanno tolta“, ha aperto Zapata nell’intervista per ‘La Gazzetta dello Sport’. “Io mi sento bene e in forze ma ogni volta che torno ho bisogno di tempo per stare bene. Il fatto che io abbia segnato un solo gol questa stagione mi fa rimanere incredulo, ma è la realtà. Io sono mancato all’Atalanta quanto lei è mancata a me, perciò penso solo a fare bene da qui al resto della stagione“, ha poi aggiunto il centravanti colombiano.

“Da quando sono qui hanno menzionato sempre squadre diverse, anche quando non ne sapevo nulla. Qui sto benissimo e ci starò ancora meglio se riuscirò a trovare maggiore continuità“, ha poi concluso Zapata nel suo intervento. Niente Inter, dunque, per lui. Inzaghi dovrà guardare altrove ancora una volta.