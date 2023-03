Inter, il ‘nuovo Kvaratskhelia’ può tentare: affare in sinergia

I nerazzurri vogliono anticipare un altro club di A per il nuovo talento georgiano. Affare non semplice, ma l’Inter può provarci grazie all’aiuto di un’altra italiana

Era inimmaginabile, a tratti fuori da ogni logica, pensare che un giovane classe ’01 come Khvicha Kvaratskhelia avrebbe fatto veri e propri ‘sfracelli’ al suo primo anno trascorso nel massimo campionato italiano.

In questa stagione, infatti, l’attuale numero 77 dei ‘partenopei’ ha già messo a referto la bellezza di 13 gol e 15 assist tra Serie A e Champions League con indosso la maglia del Napoli . Numeri alquanto impressionanti e che non fanno, minimamente, alludere ad un ventiduenne. Una cosa è certa però, grazie a questa scommessa vinta da Giuntoli e l’intera dirigenza azzurra, tante altre società italiane stanno, ora come ora, prendendo in considerazione l’idea di andare alla ricerca di qualche altro nuovo talento anche nei campionati meno blasonati d’Europa.

Una mossa che può davvero fare la differenza, visto e considerato il fatto che Kvaratskhelia sia stato pagato ‘soli’ 10 milioni di euro dal Napoli (club in cui percepisce un ingaggio attorno agli 1,2 milioni di euro, cifra alquanto irrisoria vista la sua stagione). Attenzione però, dopo averci preso in pieno sull’impressionante rendimento offerto da ‘Kvaradona’, i ‘partenopei’ sono più affamati che mai e vogliono, perciò, arrivare ad assicurarsi le prestazioni sportive di un altro georgiano (considerato il ‘nuovo Kvara). Attenzione anche all’Inter di Inzaghi che può seriamente provare ad inserirsi nella corsa al calciatore.

Calciomercato Inter, occhi sul ‘nuovo Kvaratskhelia’: è corsa a due per Kvernadze

Un’altra stella che l’intero calcio europeo si prepara ad accogliere, è quella di Giorgi Kvernadze: calciatore di attuale proprietà del Saburtalo, club che milita nella Serie A georgiana.

Trattasi di un’ala sinistra che ne fa della corsa, della velocità e del dribbling i suoi maggiori punti di forza. La cosa che più di tutte gli riesce meglio? Sicuramente quella rapidità d’esecuzione negli spazi stretti che gli consentono di attuare giocate del tutto simili a quelle di Kvaratskhelia. A differenziarli ci sono due soli anni d’età, in quanto Kvernadze è un classe ’03. Per il resto, sono tanti i punti in comune tra i due. Stesso estro e quasi la stessa fantasia, oseremmo dire. Il calciatore ha giocato in prestito sino a Natale al fianco del Telavi, club con cui ha messo a segno 4 gol e 3 assist.

Ad averlo scovato è stato il Napoli grazie ad una serie di videoclip: tant’è vero che i ‘partenopei’ sembrano già avanti nella corsa al nuovo baby talento (tra l’altro, il suo agente è lo stesso di Kvara). Al tempo stesso, però, anche altre big italiane potrebbero arrivare a sondare il terreno per Kvernadze, Inter compresa. Volendo, i nerazzurri potrebbero tentare un’operazione in sinergia con un club di fascia minore…Vedi il Frosinone, società che si appresta a salire ben presto nel massimo campionato italiano e con la quale vantano ottimi rapporti.