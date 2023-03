Inter e Roma, ufficiale lo ‘scambio’ dopo il sorteggio

I giallorossi mettono la freccia sui nerazzurri e tendono il sorpasso. Lo scambio è oramai cosa fatta dopo il sorteggio delle coppe

Una volta preso atto dei sorteggi dei gironi di Champions visti ad inizio stagione, non ci saremmo mai e poi immaginati di dirlo, eppure, l’Inter è non soltanto riuscita a farsi beffe del Barcellona nel doppio confronto dello scorso ottobre, eliminandola di conseguenza dal proprio girone, ma ha avuto anche la bravura e la fortuna, senza quest’ultima non si va da nessuna parte, di eliminare pure il Porto nella fase degli ottavi di finale.

Un traguardo fortemente voluto e desiderato e che, solo nella giornata di ieri, i sorteggi tenutisi a Nyon gli hanno commissionato il Benfica come sua prossima avversaria ai quarti. Non c’è solamente l’Inter, però, nel tabellone finale di Champions…In quanto anche Milan e Napoli, entrambe contrapposte nella gara d’andata e di ritorno del 12 e del 18 aprile, sono riusciti ad accedere alla fase successiva.

La stessa e identica cosa, inoltre, hanno fatto anche Fiorentina, Juventus e Roma nelle rispettive competizioni: con quest’ultima che, conseguentemente al pareggio maturato in terra spagnola contro la Real Sociedad, è riuscita a sorpassare l’Inter, scambiandosi di posto, in una classifica tutt’altro che banale. Apriamo e chiudiamo parentesi, non accadeva di vedere ben sei squadre italiane, prossime a dover affrontare le fasi finali delle rispettive competizioni europee, dall’ormai lontano 1999.

E’ stato grazie allo 0-0 maturato alla ‘Reale Arena’ che la squadra di José Mourinho, anche e soprattutto in virtù del 2-0 ottenuto a loro favore una settimana prima, sono così riusciti ad eliminare la squadra di Oyarzabal da questa edizione di Europa League. No, non è finita qui. Proprio come vi avevamo appena preannunciato, quest’importante trionfo ha anche consentito ai giallorossi di mettere la freccia sulla compagine di Simone Inzaghi.

La Roma sorpassa l’Inter nel ranking Uefa: decimo posto agguantato dai giallorossi

Grazie al punto conquistato contro la Real Sociedad in mura nemiche nello scorso giovedì e al punto bonus ottenuto in virtù del passaggio ai quarti di Europa League, la Roma è così riuscita a sorpassare l’Inter nel ranking Uefa.

A onor del vero, infatti, i giallorossi sono così sopravanzati al decimo posto in classifica a pari merito con l’Ajax, ferme entrambe ad 89 punti. Attualmente, invece, i nerazzurri ne vantano 87. C’è ancora tempo e modo per entrambi, però, di provare a scalare qualche altra posizione in classifica sino al termine della stagione. L’Inter troverà dinanzi a sé nel prossimo turno il Benfica e, in caso di passaggio del turno, finirebbe per trovare a quel punto la vincente del doppio confronto, che ben presto andrà di scena, tra Napoli e Milan.

Discorso leggermente diverso per i giallorossi che, qualora dovessero riuscire ad imporsi contro il Feyenoord, troverebbero davanti a sé una tra Bayer Leverkusen e Union Saint-Gilloise. Motivo per cui sia l’una che l’altra compagine dovranno puntare a rientrare nella top ten europea a fine stagione: il che significherebbe poter prendere parte al futuro Mondiale per Club che, con il nuovo format, finirà per garantire l’accesso a 12 squadre europee (due di queste per ogni singola nazione).

Al momento, per quanto ne concerne delle italiane, c’è in testa la Juventus piazzata al nono posto con 96 punti…Ma questo non vuole affatto dire che né Inter e né Roma non possano sorpassare i bianconeri sino al termine dell’annata.

Biasin a Tv Play: “Non sottovalutiamo il Benfica, sono loro i favoriti”

Una volta intervenuto direttamente ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘, trasmissione condotta in onda su Tv Play, il noto giornalista di ‘Libero’, Fabrizio Biasin, ha parlato a proposito della prossima avversaria dell’Inter in Champions League: dicendo, per l’appunto, la propria sul Benfica.

“Io non sottovaluterei l’avversario dell’Inter. Il Benfica gioca un calcio notevolissimo. Ricordo a tutti che in questo 2023 non ha sbagliato una sola partita. D’altra parte, invece, credo anche che dall’altra parte ci sono delle squadre contro cui neanche avresti potuto provare a passare. Quale sarebbe stata la cosa migliore? Sicuramente pescare una squadra italiana. Contro City e Bayern non potevi neanche permetterti di avere un confronto. Anche il Real è superiore. L’Inter soffre le squadre quadrate e ben messe in campo. E’ vero, il Benfica concede qualcosa in difesa, ma per me sono loro ad essere leggermente favoriti rispetto ai nerazzurri“.