DIRETTA Serie A, Inter-Juventus: segui la cronaca del derby d’Italia LIVE

L’Inter di Inzaghi affronta la Juventus di Allegri nel derby d’Italia della 27esima giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter riceve la Juventus a San Siro in una gara valida come posticipo che chiude la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno. Un derby d’Italia molto delicato che sarà arbitrato da Chiffi della sezione di Padova.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci pareggio in Champions contro il Porto che è valso l’approdo ai quarti di finale dove affronteranno il Benfica, hanno bisogno di tornare a vincere dopo la sconfitta clamorosa subita contro lo Spezia per tornare al secondo posto in classifica. Dall’altra i bianconeri di Massimiliano Allegri, che a loro volta vengono dalla qualificazioni in Europa League a scapito del Friburgo e privi dello squalificato Kean, vogliono dare seguito al successo contro la Sampdoria. All’andata la ‘Vecchia Signora’ si aggiudicò il derby d’Italia col risultato di 2-0 grazie ai gol di Rabiot e Fagioli. Interlive.it vi offre la super sfida dello stadio Giuseppe Meazza in tempo reale.