Inter-Juventus, difesa da rifare: riecco Lukaku e Brozovic

Emergenza difensiva per Inzaghi contro i rivali nel derby d’Italia, tornano dal primo minuto Lukaku e Brozovic: queste le probabili formazioni

La supersfida di questa sera del derby d’Italia tra Inter e Juventus promette grande spettacolo. Non tanto per l’entità della partita che rievoca incredibili ricordi nelle menti dei più appassionati, ma soprattutto per il fatto che entrambe le squadre combattono per obiettivi ben precisi. Da un lato i nerazzurri devono assicurare il secondo posto alle spalle del Napoli, per non rischiare nulla in termini di qualificazione alla prossima edizione di Champions League con il miglior piazzamento possibile. Dall’altro, i bianconeri sperano di macinare qualche altro punto utile per l’accesso in Europa nonostante i quindici punti di penalizzazione inflitti a seguito dell’inchiesta plusvalenze.

Per l’occasione Simone Inzaghi è costretto a dover rivedere qualche posizione nel suo canonico 3-5-2. Tra i pali partirà certamente André Onana galvanizzato dalla buona prestazione contro il Porto nell’ottavo di finale di ritorno di Champions, mentre innanzi a sé troverà una difesa piuttosto rivisitata per le emergenze. Non ci saranno infatti né Alessandro Bastoni né Milan Skriniar per guai fisici, pertanto toccherà ad Francesco Acerbi fungere da braccetto sinistro con Stefan de Vrij al centro e Matteo Darmian a destra. Poche garanzie anche sulle corsie esterne, dove a sinistra correrà Federico Dimarco per assenza di Robin Gosens e dal versante opposto ci sarà ancora Denzel Dumfries. Danilo D’Ambrosio e Raoul Bellanova saranno le uniche alternative difensive a disposizione di Inzaghi. Meglio il centrocampo con Marcelo Brozovic ipotizzato titolare dal primo minuto di gioco, con Hakan Calhanoglu mezz’ala sinistra e Nicolò Barella a destra (ma attenzione ad Henrikh Mkhitaryan, ndr). In attacco occhi sulla ‘Lu-La’ con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

Fronte Juventus, Massimiliano Allegri non farà affidamento su Moise Kean squalificato. Ancora in dubbio Angel Di Maria, favorito su Federico Chiesa. Tanti indisponibili come anche Paul Pogba, Alex Sandro, Fabio Miretti e Kaio Jorge. Torna Leonardo Bonucci che partirà dalla panchina.

Inter-Juventus, le probabili formazioni

A seguire le probabili formazioni di Inter e Juventus per l’incontro di questa sera sul manto erboso di ‘San Siro’, valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro.

Panchina: Handanovic, Cordaz, Fontanarosa, D’Ambrosio, Bellanova, Zanotti, Asllani, Gagliardini, Mkhitaryan, Carboni, Correa, Dzeko.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Gosens, Bastoni, Skriniar.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.

Panchina: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, De Sciglio, Paredes, Barrenechea, Soulé, Iling-Junior, Chiesa, Sekulov.

Allenatore: Allegri.

Squalificati: Kean (1).

Indisponibili: Alex Sandro, Kaio Jorge, Miretti, Milik, Pogba.

ARBITRO: Chiffi.

Assistenti: Preti e Berti.

Quarto uomo: Marinelli.

Var: Mazzoleni (Piccinini).