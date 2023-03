Da Brozovic a Dumfries e Correa: quanto sarà difficile vendere

Cassa vera l’Inter può farla solo con il ‘sacrificio’ di uno tra Bastoni, Lautaro e Barella

Facile parlare di cessioni per fare cassa, difficilissimo però riuscirci. A meno di sacrificare uno tra Bastoni, Barella e Lautaro, i tre con più mercato seppur non con potenziali acquirenti disposti a fare follie (altrimenti sarebbero già altrove), per Marotta e Ausilio si prospetta un lavoro piuttosto complicato. Escludendo momentaneamente Gosens, ad oggi in casa Inter quelli con la valigia in mano sono Dumfries, Brozovic e Correa.

Per tutti e tre, motivi diversi ma anche simili, non sarà una passeggiata di salute trovare una nuova sistemazione. L’olandese si è fortemente deprezzato in questa stagione, specie dopo il Mondiale quando il club sperò addirittura di piazzarlo per una sessantina di milioni. Una follia. Il prezzo estivo era sui 40, allo stato attuale una cifra impensabile da ottenere, a meno che non esca fuori un ‘amatore’. Le big in Premier si sono quasi tutte sistemate sulla fascia destra, lo stesso Manchester United sembra aver altre priorità (Frimpong del Bayer a quanto pare). Quindi quanto vale Dumfries? Una cifra non troppo lontana da quella servita, ovvero 15 milioni, per portarlo via al Psv…

Brozovic il ‘problema’ maggiore

Peggiore è la situazione relativa a Brozovic. Chi parla di 50-60 milioni per lui vive evidentemente in un altro mondo, oppure pensa che gli altri (club) siano scemi. Passato in maniera assurda, ma nel calcio funziona spesso così, dall’essere imprescindibile ad alternativa di cui si può fare tranquillamente a meno, sul mercato il croato vale davvero pochissimo. Il perché è presto spiegato: viaggia verso i 31 anni, ha uno stipendio alto (oltre 7 coi bonus) e un contratto lungo (giugno 2026); inoltre ha palesato quest’anno seri problemi fisici e non è uno certo disposto ad andarsene per approdare in una società di minor prestigio.

La soluzione rimane il Barcellona, cioè lo scambio con Kessie che però i blaugrana non paiono disposti a fare. Nelle ultime settimane l’ivoriano si è preso una maglia da titolare decidendo domenica, con un suo gol, il Clasico e di fatto la Liga.

Correa in prestito

Correa è in mezzo a Dumfries e Brozovic, con l’Inter che sarà però obbligata a darlo in prestito perché solo un matto tirerebbe fuori dei soldi per uno di classe media che in un anno e mezzo ha combinato pochissimo, anche per guai fisici.

30 milioni per l’argentino fanno gridare ancora allo scandalo, ma di certo non è colpa sua se l’Inter nel 2021 decise di spendere così tanto per il suo cartellino. Già col senno di prima, pur sapendo le dinamiche di quella estate, appariva come una spesa assurda per un calciatore che in carriera ha dimostrato di non essere da grande squadra.