Assalto dalla Spagna a Calhanoglu: la cifra per far vacillare l’Inter

Non solo Premier, spuntano sirene estere anche dalla Liga per Calhanoglu. L’Inter punta a trattenerlo, ma ecco svelato nel frattempo quello che occorre per il si dei nerazzurri

Le grandi prestazioni offerte da Hakan Calhanoglu nell’ultimo periodo hanno stupito non soltanto tutti gli addetti ai lavori, che vi sono qui in Italia, ma hanno, inevitabilmente, attirato anche l’attenzione di gran parte dei più importanti club europei.

Il turco aveva dato, anzitempo, un assaggio di tutte le sue qualità già nella stagione precedente mettendo a referto la bellezza di 8 reti e 13 assist. Numeri tutt’altro che banali, vero? Ciò che soddisfa ancor di più Marotta e Ausilio, per il resto, è il fatto che il classe ’94 abbia cambiato sponda di Milano a parametro zero. Una mossa alquanto strategica e che ha, non a caso, permesso ai nerazzurri di accaparrarsi, a tutti gli effetti, uno dei migliori centrocampisti della Serie A.

Ad essere sinceri, ‘Calha’ è stato in grado di ritagliarsi un ruolo da protagonista anche in questa stagione. Oltre ad essere stato nominato spesso e volentieri MVP negli scorsi match di Champions League, l’ex Milan è stato anche in grado di adattarsi perfettamente in questo ruolo che, inizialmente, gli era del tutto nuovo. Una volta indossati i panni da play-maker, però, l’attuale numero 20 nerazzurro ha svolto, sempre e comunque, nella maniera più egregia il compito che gli era stato affidato da Simone Inzaghi (scommessa più che vinta la sua, dunque).

Per il resto, proprio come vi accennavamo fino ad un attimo fa, le sue prestazioni hanno lasciato tutt’altro che indifferenti anche i talent scout appartenenti ai più grandi club esteri. Fatta eccezione per la Premier League, infatti, c’è anche una società spagnola che potrebbe ben presto tentare una possibile avanzata offensiva nei confronti di Calhanoglu, prossimo al rinnovo di contratto assieme la ‘Beneamata’ (manca solamente il nero su bianco).

Calciomercato Inter, l’Atletico Madrid può tentare il blitz per Calhanoglu: occorrono almeno 30 milioni

Nonostante Hakan Calhanoglu sia ad un passo dal firmare il rinnovo di contratto assieme all’Inter – a dire il vero l’intesa è già stata raggiunta, col turco che andrà a guadagnare circa 6 milioni di euro a stagione sino a giugno 2027 – le società estere non si danno per vinte e continuano a restare comunque sulle orme dell’ex Milan.

Premier a parte, c’è anche l‘Atletico Madrid di Simeone che potrebbe tentare, dal nulla, un possibile agguato per il forte centrocampista turco. Dalla Spagna, infatti, è giunta voce che il il tecnico argentino rimarrà alla guida tecnica dei ‘Colchoneros’ anche in vista della prossima stagione. Una mossa con cui gli spagnoli potrebbero tentare, eventualmente, di arrivare a mettere le mani sul classe ’94?

Sicuramente tramite una cessione a centrocampo, dove si può pensare a quella di De Paul o più verosimilmente a quella di Kondogbia. Certo, non sarà per niente facile, in quanto l’Inter punta a trattenerlo…Però è anche vero che una potenziale offerta che si aggiri, come minimo, intorno ai 30 milioni di euro potrebbe iniziare a far vacillare i nerazzurri: in quanto Zhang e il resto della truppa interista non hanno sborsato un solo euro per ottenere i diritti alle prestazioni sportive di Hakan Calhanoglu.