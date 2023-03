L’ex Juve erede di Inzaghi: soluzione sorprendente

Il tecnico piacentino potrebbe seriamente lasciare l’Inter a fine stagione, ecco il nome del potenziale sostituto in grande spolvero sulla panchina dell’OM

Il nome di Simone Inzaghi è tornato sotto i riflettori puntati da parte della dirigenza nerazzurra, in senso strettamente negativo, per via dei recenti risultati maturati in campionato. È risaputo che l’aria primaverile renda meno prolifici gli attacchi e meno solide le difese, perché inizia a subentrare la stanchezza dovuta all’elevato numero di impegni sostenuti in stagione. Eppure questa non è una giustificazione valida per chi guida una squadra vincente come l’Inter.

Certo fino ad ora non si può certo dire che Inzaghi abbia fatto male, ma sicuramente avrebbe potuto fare meglio. Un dato di fatto evidenziato soprattutto dai numeri e le statistiche. Al netto della Supercoppa Italiana vinta contro la rivale di sempre del Milan – anch’essa in un periodo di buio totale – l’Inter resta in corsa per le fasi finali di Coppa Italia e quelle ancora più prestigiose delle notti di Champions League. Ciò che maggiormente preoccupa l’ambiente è tuttavia il possibile rischio di mancata qualificazione alla prossima edizione della competizione europea: un doppio danno, economico e morale, di cui Steven Zhang non sarebbe affatto contento. Per dare una svolta netta alla prossima stagione, dunque, oltre al completamento di tante piccole ma importanti operazioni di mercato, potrebbe subentrare anche il cambio allenatore.

Calciomercato, Tudor-Inter, favola possibile: Inzaghi non regge l’urto

Nonostante il guadagno di 5,5 milioni di euro stagionali, il contratto di Inzaghi potrebbe presto giungere a conclusione anticipata. Al suo posto nel corso delle passate settimane sono saltati fuori i nomi di Thiago Motta, Sergio Conceicao, Ivan Juric e Roberto De Zerbi. Ma anche quello del clamoroso ritorno di Antonio Conte, di difficilissima realizzazione per motivi tecnici ed economici, ma anche quello a sorpresa di Igor Tudor.

L’ex calciatore della Juventus sta facendo bene all’Olympique Marsiglia in sostituzione del predecessore Sampaoli e secondo il direttore di ‘TopCalcio 24’, Fabio Ravezzani, il suo sarebbe un profilo ideale: “Mi piace molto, perché non pensare a lui?”, aveva dichiarato. Uno scenario inedito per l’ex Udinese e Verona, fresco di un percorso brillante nel capoluogo francese a soli sette punti dalla capolista PSG.