Champions e ‘missione’ a Milano: 170 milioni per Leao-Lautaro

Un club di Premier pronto a fare follie in estate. Nel mirino anche i due attaccanti delle big milanesi. Si può tentare l’affondo decisivo nei prossimi mesi

La crescita esponenziale avuta da Rafael Leao e Lautaro Martinez negli ultimi anni non ha lasciato indifferenti nemmeno i talent scout esteri. A onor del vero, infatti, il secondo dei due ha, oramai, raggiunto una maturità alquanto invidiabile in campo che gli ha permesso di diventare, a tutti gli effetti, determinante per la squadra di Simone Inzaghi.

A differenza degli altri anni, infatti, il ‘Toro’ ha raggiunto quella consapevolezza in più che gli ha concesso di diventare il vero e proprio trascinatore di questa squadra. Da quel momento in cui il neo Campione del Mondo ha indossato per la prima volta la fascia nerazzurra – che momentaneamente appartiene a Brozovic, perlomeno quando figura in campo dal 1′ – Lautaro Martinez ha sin da subito avvertito maggiore responsabilità su di sé.

Un gesto che ha, non a caso, fatto molto piacere all’intera dirigenza nerazzurra è stato quel momento in cui ‘Lauti’ ci ha messo la faccia nel post-gara di Bologna andando a rilasciare dichiarazioni in prima persona (quando in realtà il capitano disegnato era proprio ‘Epic Brozo’). Per il resto, oltre ad essere un goleador oramai più che affermato, il classe ’97 potrebbe diventare, come non diventare, il futuro capitano dell’Inter.

Perché questo? Se non altro per il fatto che il centravanti di Bahia Blanca ha gli occhi addosso di mezza Europa. E’ vero, i nerazzurri puntano sicuramente a trattenerlo, ma nel caso in cui i sacrifici economici di Dumfries e tanta altra gente non dovessero bastare, l’intera dirigenza della ‘Beneamata’ potrebbe finire per dover ricorrere, obbligatoriamente, alla cessione dell’ex Racing Club. In tal senso, poniamo – per un attimo – particolare attenzione alla Premier.

Calciomercato Inter, Lautaro nel mirino del Newcastle: i ‘Magpies’ pensano al doppio colpo con Leao

Nel caso in cui il Newcastle dovesse seriamente riuscire a figurare tra le prime quattro di Premier sino al termine della stagione, i ‘Magpies’ sono pronti, a quel punto, ad adoperare un mercato da sogno.

Più di un semplice tentativo, infatti, potrebbe essere compiuto sia per Lautaro Martinez che per Rafael Leao. Così come il ‘Toro’, anche il forte laterale portoghese ha fatto registrare ampi margini di miglioramento, proprio come certificato dalle 23 reti e i 22 assist messi a segno nell’arco dell’ultimo anno e mezzo. Da tempo, oramai, incombe su di loro il pericolo Premier e questa è cosa più che nota. Tra le tante società interessate ai due, non a caso, potrebbe esserci benissimo anche il Newcastle: club che, proprio come vi preannunciavamo fino ad un attimo fa, potrebbe fare più di un semplice tentativo per entrambi nei mesi a venire.

Affare sicuramente non semplice ma Pif, perlomeno sin qui, ha dimostrato di non avere alcun limite e questa cosa la si è potuta ben notare anche nella scorsa estate dove sono stati spesi circa 110 milioni di euro per due ‘soli’ calciatori, quali Isak e Botman. In tal senso, quello di vedere Leao e Lautaro con indosso la stessa maglia è uno scenario che, al solo pensiero, fa rabbrividire ma che potrebbe concretizzarsi realmente solo nel caso in cui i ‘Magpies’ dovrebbero arrivare a sborsare fuori la bellezza di 160-170 milioni di euro per i due.