70 milioni di euro: due colpi in Serie A ‘grazie’ a Barella

Il prossimo calciomercato dell’Inter, a meno di una svolta societaria, potrebbe anche andare verso la cessione di un big per fare cassa. Occhio a Barella

L’Inter è arrivata alla sosta per le nazionali in un momento piuttosto negativo due ko di fila in Serie A e tre nelle ultime cinque in campionato. La lotta al secondo posto si intensifica e complica, mentre andranno fatte valutazioni importanti per il prossimo mercato.

Il campo nell’ultimo periodo non ha premiato l’Inter che vive una situazione complessa. Avanti in Champions, così come in Coppa Italia dove ci sarà una doppia semifinale contro la Juventus, mentre le cose in campionato stanno andando ben al di sotto delle aspettative. Soli 50 punti dopo 27 giornate non rappresentano il bottino che era lecito aspettarsi da una squadra che nei piani iniziali avrebbe dovuto lottare per vincere lo scudetto. Al netto delle difficoltà di campo Marotta e soci dovranno anche prendere in mano la situazione in vista della prossima sessione estiva di calciomercato che porterà a valutazioni e strategie da perseguire. Per fare un mercato in grado di portare in dote alla rosa volti nuovi, freschi e di livello, a meno di una svolta societaria, potrebbero servire cessioni di rilievo, utili a fare cassa in maniera corposa.

Calciomercato Inter, Barella eventuale sacrificio: soldi per Scalvini e Frattesi

Per fare mercato, senza un cambio societario, in virtù del fatto che l’Inter dovrà rinnovare per non dire rifondare rosa, la soluzione potrebbe essere quella di una cessione di un big di alto profilo.

In questo tipo di casistica Lautaro e Barella sarebbero i nomi maggiormente quotati, sia per appeal che per valore di mercato. Per il centrocampista italiano va tenuta d’occhio la situazione che potrebbe prefigurarsi in Premier League, dove ci sono un paio di club a cui potrebbe piacere. Nello specifico si tratta di Liverpool e Manchester United con l’Inter che potrebbe dare il via libera solamente di fronte ad una offerta da 70 milioni di euro almeno, utile quindi a rimpinguare le casse.

Con quei soldi la società meneghina, chiamata a ricostruire, potrebbe piazzare due colpi in Serie A giovani ma già di alto livello: mirino su calciatori come Giorgio Scalvini e Davide Frattesi, entrambi nel mirino anche della Juve oltre che della Roma. Sia il difensore dell’Atalanta che il centrocampista del Sassuolo hanno avuto modo di mettersi in luce anche in questa annata, accrescendo il proprio valore.