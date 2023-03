Inter, prendono Cuadrado: “Contratto 1+1”

Il nome del laterale bianconero continua ad essere accostato alla squadra di Inzaghi. Nuovo scenario in arrivo però, c’è un’altra squadra di A che fa sul serio

Complice il suo contratto in scadenza assieme alla Juventus, che salvo ed inaspettati colpi di scena non verrà rinnovato, il nome di Juan Cuadrado è stato accostato con insistenza a tutta una serie di club, Inter inclusa.

A onor del vero, infatti, i nerazzurri sono a caccia di ulteriori rinforzi lì sulla destra in vista della prossima estate. Così come il colombiano, prossimo all’addio dalla Juve, lo ribadiamo, anche Denzel Dumfries è già con le valigie in mano. L’olandese si è trovato a vivere, dal periodo post Mondiale, un momento no e questo ha fatto sì che arrivassero ulteriori conferme sulla propria partenza.

Già negli scorsi mesi, infatti, la dirigenza interista – nelle persone di Marotta e Ausilio – lo aveva anticipatamente posto sul mercato con l’obiettivo di fare cassa, ed una volta ricevuti ulteriori riscontri sul suo scarso apporto fornito alla causa interista, l’intera società ha poi deciso di metterlo, sostanzialmente, all’asta. Come suoi potenziali eredi sono sorti fuori i nomi di gente come: Malo Gusto, Singo e per ultimo Buchanan (altro prospetto che la ‘Vecchia Signora’ continua a tenere sott’occhio come dopo Cuadrado).

E’ lo stesso laterale bianconero, non a caso, ad essere finito sotto i radar di un altro club di Serie A. No, in questa circostanza non stiamo facendo riferimento all’Inter, bensì alla Roma. Recentemente è, difatti, emerso un potenziale interesse da parte dei giallorossi nei confronti del classe ’88 che appaiono, ora come ora, intenzionati a tesserare il colombiano in ottica della prossima stagione. Nel frattempo, ecco che è sorto un particolare annuncio su tutta questa faccenda.

Momblano non ha dubbi: “Roma su Cuadrado, possibile offerta annuale con opzione per il secondo anno per lui”

Una volta intervenuto ai microfoni di ‘Top Planet’, il noto giornalista Luca Momblano ha parlato a proposito dell’interesse che la Roma pare nutrire nei confronti di Juan Cuadrado: dando, da lì in poi, il proprio parere.

“Mourinho era e resta un grande estimatore di Cuadrado. I giallorossi avevano preso in considerazione la sua candidatura già nella scorsa estate. Non so se Mou resterà alla Roma, ma nel caso in cui dovesse essere così, Cuadrado potrebbe finire per ricevere una proposta di contratto da parte della ‘Lupa’, magari di un anno con tanto di opzione per la stagione successiva. Offerta che, invece, la Juventus non farà”.