Rescissione e accordo da svincolato: l’Inter ‘lo manda’ alla Juve

Rapporto giunto ormai ai minimi termini tra lui e il club. Il bomber che segna a raffica può ora approdare seriamente in Italia. C’è anche la Juve alla finestra

La stessa e identica situazione che l’Inter ha vissuto un anno fa esatto con Arturo Vidal e Alexis Sanchez, calciatori a cui i nerazzurri versarono una buonuscita sui rispettivi conti bancari pur di mandarli via anticipatamente da Milano, potrebbe viverla ora un altro club europeo che, aggiungeremmo, di problemi economici non ne ha minimamente.

E’ stato nella scorsa estate, infatti, che i nerazzurri hanno fornito ai due cileni 8,5 milioni di euro complessivi per i loro addii anticipati, dove ben 5 sono spettati a Sanchez, mentre gli altri 3,5 ad Arturo Vidal (accasatisi uno al Marsiglia e l’altro al Flamengo). In tanti continuano a chiedersi tutt’ora se il ‘Niño Maravilla’ in questo formato avrebbe potuto far comodo all’Inter, vista la sua strepitosa stagione che sta vivendo in Francia.

Già 16 reti messe a referto in quest’annata dall’attuale numero 70 des ‘Les Phoceens’: con due di quei gol che risalgono all’ultimo match disputatosi contro il Reims nello scorso 19 marzo, dove Sanchez ha deciso quella gara con una doppietta. Ottima la loro stagione nel complesso, visto e considerato anche il fatto che la squadra guidata da Igor Tudor, nostra vecchia conoscenza della Serie A, si trova attualmente al secondo posto della griglia generale di Ligue 1.

Chi, invece, non se la sta affatto spassando bene in un’altra nazione è Pierre-Emerick Aubameyang: attuale centravanti, oramai, finito ai margini del progetto del Chelsea e che, proprio in virtù di questo, potrebbe finire per tornare a rimettere piede in Italia. Questa volta pare non esserci il Milan nel suo destino, né tantomeno l’Inter – in quanto i nerazzurri non sono per niente interessati al calciatore – bensì la Juventus o, in via alternativa, un altro club italiano.

Calciomercato, l’Inter ‘snobba’ Aubameyang: è corsa a due tra Juve e Roma per lui

Complice il loro rapporto giunto, oramai, ai minimi termini, Pierre-Emerick Aubameyang può arrivare a rescindere il proprio contratto a fine stagione assieme al Chelsea.

Nonostante l’ex Milan abbia, infatti, un accordo con data valida sino a giugno 2024, il classe ’89 può seriamente dare, con un anno d’anticipo, il proprio addio ai ‘Blues’. Dietro a questo potenziale scenario ci sono, senz’alcun ombra di dubbio, le poche presenze che Aubameyang ha accumulato in stagione al fianco della squadra guidata attualmente da Graham Potter, tecnico che nell’ultimo periodo è arrivato a preferirgli Kai Havertz in attacco: calciatore che non si discute minimamente ma che non ha, certamente, il DNA da prima punta.

Sole 12 apparizioni totalizzate in questa edizione di Premier League per lui, dove il suo minutaggio stagionale ammonta a soli 438′ nel massimo campionato inglese. E’ questo, proprio come vi preannunciavamo poco fa, ciò che potrebbe spingere l’ex Borussia Dortmund a ‘scollarsi’ dal Chelsea a fine stagione…Col calciatore stesso che, nell’estate che verrà, sarebbe a quel punto libero di sottoscrivere accordi con qualsiasi altro club.

Recentemente, infatti, è stato offerto anche all’Inter che però, a discapito del gabonese, per l’attacco valuta profili decisamente più giovani. In virtù di questo, quindi, i suoi intermediari potrebbero finire per offrirlo, di conseguenza, a Juventus e Roma. Certo, età a parte del giocatore – in quanto prossimo a dover compiere 34 anni – questa operazione di mercato resta alquanto complicata in quanto lo stesso Aubameyang, tra ingaggio e commissioni, è un profilo che viene ritenuto fin troppo caro. Futuro ancora da decifrare per lui, quindi.